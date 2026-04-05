Feriados 2026: ¿Cuándo será el próximo fin de semana largo?

05 abr. 2026 - 19:00 hrs.

El viernes 3 de abril comenzó el esperado fin de semana largo, en el marco de la celebración de Semana Santa. La instancia es especialmente valorada por trabajadores y familias que aprovechan estos días para descansar o compartir.

En ese contexto, surge una de las preguntas más frecuentes: ¿cuándo será el próximo fin de semana largo en el país?

¿Cuándo será el próximo fin de semana largo?

El siguiente descanso extendido llegará el viernes 1 de mayo, gracias al feriado irrenunciable por el Día del Trabajo, lo que permitirá un nuevo fin de semana largo.

Durante el resto del año, el calendario contempla varias fechas que permitirán nuevos descansos:

Lunes 29 de junio : San Pedro y San Pablo

: San Pedro y San Pablo Viernes 18 y sábado 19 de septiembre : Fiestas Patrias (se suma el domingo 20)

: Fiestas Patrias (se suma el domingo 20) Lunes 12 de octubre : Encuentro de Dos Mundos (ex Día de la Raza)

: Encuentro de Dos Mundos (ex Día de la Raza) Viernes 25 de diciembre: Navidad (feriado irrenunciable)

Un año con varios descansos

Tras Semana Santa, el calendario 2026 aún ofrece múltiples oportunidades para disfrutar de fines de semana largos, especialmente en fechas tradicionales como Fiestas Patrias y Navidad.

Estos días no solo permiten el descanso, sino que también impulsan actividades familiares, viajes y el turismo a lo largo del país.

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