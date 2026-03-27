¿Qué pasa si me dan licencia médica durante vacaciones?

27 mar. 2026 - 10:00 hrs.

Las vacaciones son un derecho irrenunciable para todos los trabajadores, pues están diseñadas para reponer energías por 15 días hábiles por cada año de labor, aunque no están exentas de un imprevisto de salud que arruine el descanso.

Ante este escenario, la legislación laboral chilena establece instrucciones claras para proteger al empleado, garantizando que una enfermedad no elimine la posibilidad de disfrutar el feriado legal.

¿Qué pasa si me otorgan licencia médica en vacaciones?

La Dirección del Trabajo (DT) aclara que ambos permisos son incompatibles y no se superponen temporalmente, por lo que el permiso vacacional se suspende mientras dure la licencia médica del trabajador.

Es decir, si un trabajador se enferma y se le otorga un reposo médico mientras estaba de vacaciones, el conteo de sus días de feriado se interrumpe.

Este deberá reanudarse una vez que el trabajador se encuentre totalmente recuperado (fin de la licencia); o en la oportunidad y fechas futuras que resulten convenientes para ambas partes.

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