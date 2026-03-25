Permiso para trabajadores que se quieran vacunar: ¿Cuánto tiempo pueden solicitar?

25 mar. 2026 - 16:00 hrs.

La vacunación, al ser un aspecto relativo a la salud, está contemplada dentro del estatuto de permisos a los trabajadores.

Sin embargo, como en todas las legislaciones, existen ciertas condiciones que aplican a su ejecución.

Según la Dirección del Trabajo, existe una serie de licencias específicas con las que cuenta el trabajador, sin necesidad de generar suspensiones en su pago.

¿Cuánto tiempo puede solicitar un trabajador para vacunarse?

Todo trabajador que sea parte de la población objetivo de las campañas de vacunación y desee acudir, tendrá derecho a medio día de permiso laboral.

Este permiso aplica en caso de programas o campañas públicas de inmunización, por medio de vacunas u otros medios, orientados al control y prevención de enfermedades transmisibles.

Para tener acceso a este derecho, es necesario que el beneficiario dé aviso al empleador con al menos dos días de anticipación.

Condiciones del permiso para vacunación

Al considerarse este tiempo de permiso como trabajado, el trabajador mantiene su derecho a remuneración. Asimismo, su otorgamiento debe considerar el tiempo de traslados desde y hacia la institución médica.

La ley estipula que el empleado, posteriormente, debe presentar comprobantes que acrediten la vacunación en la fecha estipulada.

No se admiten compensaciones económicas ante el desuso de este permiso, ni durante ni al término del vínculo laboral.

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