¿Cuánto dura el permiso para los trabajadores que han sido padres?

22 feb. 2026 - 15:00 hrs.

Al momento de recibir a un nuevo hijo, no solo la madre tiene derecho a un descanso remunerado, ya que los padres de los menores también tienen este derecho, aunque en un período más acotado que el de las mujeres.

Este beneficio quedó establecido en el inciso 2º del artículo 195 del Código del Trabajo, y no hace distinciones entre hijos que sean biológicos o adoptados.

¿Cuánto dura el permiso paternal?

En concreto, el permiso especial pagado otorgado por el empleador al momento del nacimiento o adopción de un hijo, o más, es de 5 días. Sin embargo, hay distintas formas de aplicar el beneficio.

La norma señala que "el padre tendrá derecho a un permiso pagado de 5 días en caso de nacimiento de un hijo o más, el que podrá utilizar a su elección desde el momento del parto, y en este caso será de forma continua, excluyendo el descanso semanal, o distribuirlo dentro del primer mes desde la fecha de nacimiento".

Además, se agrega que "este permiso también se otorga al padre que se encuentre en proceso de adopción, y se cuenta a partir de la notificación de la resolución que otorgue el cuidado personal o acoja la adopción del menor".

Por último, se indica que "la Dirección del Trabajo ha establecido (...) que el permiso de que se trata no se aumenta en caso de nacimientos o partos múltiples, lo que implica que el padre solo tendrá derecho a cinco días por tal causa, cualquiera que sea el número de hijos producto del embarazo".

