Ministra de Educación por inicio de cobro a deudores del CAE: "No vamos a escatimar en esfuerzos para lograr la devolución"

06 abr. 2026 - 17:09 hrs.

¿Qué pasó?

María Paz Arzola, ministra de Educación, aseguró que no escatimarán "en esfuerzos” para que los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), comiencen a pagar, tras el anuncio entregado por la Tesorería General de la República (TGR) de que comenzarán este proceso.

Lo que dijo la ministra sobre los deudores del CAE

“Estamos analizando todas las maneras de avanzar con lo que es la cobranza de créditos que se tienen que pagar, que también se tienen que cobrar. Y no vamos a escatimar en esfuerzos para lograr la devolución de recursos que, especialmente en momentos como este, pero en general, tienen que poder recaudarse y recuperarse”, aseguró Arzola en punto de prensa en La Moneda.

“Se está dando inicio a esta cobranza, a estos procedimientos y vamos a seguir. Es parte de nuestro compromiso y de nuestros planes poder recuperar recursos para ir en ayuda de personas que en adelante también van a requerir del apoyo financiero del Estado", agregó.

Acciones judiciales: deudores con ingresos sobre $5.000.000

Para quienes tienen ingresos mensuales superiores a $5 millones, desde hoy se inicia el proceso de cobro con acciones judiciales directas. Este segmento no tiene acceso a convenios de pago.

Medidas que pueden aplicarse

Juicios ejecutivos, embargo o retención de bienes, fondos en cuentas bancarias, remuneraciones u otros activos financieros, siempre conforme al marco legal vigente.

Convenios de pago: requisitos para acceder

Los convenios están dirigidos exclusivamente a personas con ingresos mensuales inferiores a $5.000.000 brutos, según la última Operación Renta 2025, y que mantengan una deuda igual o superior a 1 UTM.

Ingresos mensuales brutos inferiores a $5.000.000 (según Operación Renta 2025).

Deuda igual o superior a 1 UTM.

Sin información de renta: adjuntar certificado de Operación Renta o certificado de cotizaciones previsionales.

Cesantes con ingresos registrados: acreditar situación por la Oficina Virtual.

Residentes en el extranjero: gestión remota con documentación que acredite la situación.

¿Cómo regularizar la deuda?

TGR habilitó la plataforma tgr.cl/cae para realizar trámites y consultas usando Clave Única o Clave Tributaria. Quienes no conozcan el detalle de su deuda pueden consultarlo directamente en el sitio de TGR mediante el Formulario 34. También se puede realizar el trámite de forma presencial en las oficinas de la institución.

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