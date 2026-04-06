¿Pediste el Permiso de Circulación en dos cuotas?: Revisa cuándo debes hacer el segundo pago

06 abr. 2026 - 14:00 hrs.

Existen distintas modalidades para el pago del Permiso de Circulación, un requisito legal indispensable para el libre tránsito de automóviles, camionetas y motos en el país. Este documento no solo permite circular con normalidad por las vías públicas, sino que también acredita que el vehículo cumple con las exigencias normativas vigentes.

Según ChileAtiende, todos los propietarios de vehículos deben pagar este impuesto anual, cuyos recursos van en beneficio directo de las municipalidades. Estos fondos son clave para financiar proyectos locales, mantención de espacios públicos y mejoras en la infraestructura comunal, lo que convierte este trámite en una obligación con impacto colectivo.

Permiso de Circulación en dos cuotas

El proceso de renovación del Permiso de Circulación comenzó el pasado 1 de febrero y se extendió hasta el 31 de marzo. Durante este período, los propietarios de la mayoría de los vehículos motorizados debían efectuar el pago correspondiente para mantener su situación al día.

Sin embargo, existe la opción de pagar este permiso en dos cuotas, una alternativa que muchos conductores utilizan para distribuir el gasto. En estos casos, la normativa establece que el primer pago debía efectuarse dentro del plazo original, es decir, entre el 1 de febrero y el 31 de marzo.

La segunda cuota, en tanto, debe pagarse entre el 1 y el 31 de agosto. Este plazo es clave para quienes optaron por esta modalidad, ya que completar el pago dentro de las fechas estipuladas permite mantener la vigencia del permiso sin inconvenientes.

¿Qué pasa si no se paga?

No cumplir con el pago del Permiso de Circulación dentro de los plazos establecidos puede traer consecuencias significativas. En primer lugar, el conductor pasa a estar en condición de moroso, lo que implica la acumulación de intereses adicionales.

Además, existe el riesgo de enfrentar multas policiales. En caso de ser sorprendido circulando en la vía pública sin el permiso vigente, el vehículo puede ser retirado de circulación, generando aún más complicaciones para el propietario.

Por otro lado, al momento de renovar la patente, se aplicará una multa equivalente al 1,5% del valor del permiso correspondiente. Este recargo se suma al monto original, aumentando el costo total del trámite.

Por ello, es fundamental estar atento a las fechas y cumplir con las obligaciones dentro de los plazos establecidos, especialmente si se optó por el pago en cuotas, para evitar sanciones y mantener el vehículo en regla.

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