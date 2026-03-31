Último día para pagar el Permiso de Circulación: Esta es la multa que podrías pagar desde el 1 de abril

31 mar. 2026 - 09:00 hrs.

Este martes 31 de marzo termina el plazo para pagar el Permiso de Circulación, un trámite anual obligatorio que permite a los automovilistas transitar legalmente por todas las calles del país.

Quienes ignoren esta exigencia enfrentarán sanciones severas, pues a partir del miércoles 1 de abril quedarán en situación de morosidad y tanto Carabineros como inspectores municipales podrán aplicarles infracciones de tránsito.

¿Cuál es la multa por no pagar el Permiso de Circulación?

De acuerdo al Club Europeo de Automovilistas de Chile (CEA), el conductor se expondrá a una sanción de 1 a 1,5 UTM si no cumplió con dicha obligación. Es decir, deberá pagar entre $69.889 y $104.834 aproximadamente.

Asimismo, al ser sorprendido transitando con un permiso no vigente se aplicarán los siguientes castigos:

Retiro del vehículo (envío a corrales municipales): el dueño tendrá que pagar la cuota diaria de almacenaje y el servicio de grúa.

el dueño tendrá que pagar la cuota diaria de almacenaje y el servicio de grúa. Recargo en la renovación: multa de 1,5% del valor del Permiso, calculado junto al IPC.

¿Cómo pagar el Permiso de Circulación?

Luego de consultar el valor de su Permiso (pulsa aquí), tendrá que acudir a la Dirección de Tránsito de la municipalidad o centro habilitado para realizar el trámite, pagando con efectivo, tarjeta de débito/crédito o cheque al día.

Los documentos requeridos pueden variar conforme al tipo de vehículo:

Usado (renovación): permiso de circulación anterior, certificado de homologación o revisión técnica vigente, póliza del seguro automotor obligatorio que cubra el período de vigencia del permiso (SOAP) y tarjeta de dominio o padrón del Registro Civil.

permiso de circulación anterior, certificado de homologación o revisión técnica vigente, póliza del seguro automotor obligatorio que cubra el período de vigencia del permiso (SOAP) y tarjeta de dominio o padrón del Registro Civil. Nuevo (primer permiso): factura de compra y su copia, inscripción en el Registro Civil, certificado de homologación (si aplica) y certificado de normas de homologación, y SOAP vigente hasta marzo del año siguiente.

Si no tiene multas impagas, puede pagar en dos cuotas: la primera hasta el 31 de marzo y la segunda en agosto.

Los taxis y buses tienen hasta el 31 de mayo para realizar el trámite, mientras que los vehículos de carga, motonetas, tractocamiones y maquinaria automotriz tienen hasta el 30 de septiembre.

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