Así puedes saber en qué municipalidad se pagó el permiso de circulación del año pasado

30 mar. 2026 - 15:30 hrs.

¿Qué pasó?

Hay quienes desconocen que uno de los requisitos para renovar tu permiso de circulación es estar al día y presentar el pago del año anterior. Si quieres regularizar un vehículo, pero desconoces donde se emitió el último permiso, hay una forma de conocer esa información.

Este permiso es un impuesto que se debe pagar cada año durante los meses de febrero y marzo. El pago se realiza a través de las municipalidades y se puede hacer en 2 cuotas, una en marzo y la última en agosto.

Si recientemente adquiriste un auto y desconoces dónde se pagó el permiso anterior, revisa a continuación cómo puedes acceder a esta información.

¿Cómo saber en qué municipalidad se pagó el permiso de circulación del año pasado?

Pese a que las municipalidades no poseen un sistema público ni centralizado para verificar dónde se verifique el lugar de pago del permiso de circulación de un auto o motocicleta, la plataforma Autofact, si cuenta con esa información, en la mayoría de los casos.

A través de su historial, se puede ver el estado del permiso de circulación de un vehículo, la región, comuna y fecha en la que fue pagado, además del año tributario y el tipo de pago: Una o dos cuotas. Es posible que la plataforma no cuente con esa información, pero ofrece una alternativa para acceder a ella: Planta de Revisión Técnica.

Es posible que la Planta de Revisión Técnica cuente con la información que necesitas, de lo contrario, lo ideal es intentar contactar al dueño anterior del auto.

Autofact

¿Se puede elegir la comuna donde pago mi permiso de circulación?

No solo es posible elegir la comuna donde pagas tu permiso, también puedes solicitar el traslado de una municipalidad a otra, siempre que todos los pagos estén al día. Para ello, deberás completar un formulario en línea o acudir a la Dirección de Tránsito del municipio al que desees cambiarte. Es indispensable contar con el permiso de circulación más reciente.

Para descargar el informe Autofact entra en el siguiente enlace e introduce un correo electrónico donde te llegará la información y la patente del auto o moto que deseas consultar.

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