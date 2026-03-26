Permiso de Circulación: ¿Qué pasa si no lo renuevas antes del 31 de marzo?

26 mar. 2026 - 08:00 hrs.

Tener el permiso de circulación vigente es fundamental para el tránsito legal de vehículos automotores en territorio chileno.

Según ChileAtiende, este es un impuesto anual que va en beneficio de las municipalidades y permite la circulación de automóviles, camionetas, motos y otros por las calles del país.

¿Qué pasa si no lo renuevas antes del 31 de marzo?

El plazo para la tramitación del permiso de circulación inició el pasado 1 de febrero y se extenderá hasta el 31 de marzo de 2026.

En el caso de que un conductor no haga su renovación antes del cierre de este período, puede quedar moroso y exponerse a intereses extras o multas policiales.

La ley vigente estipula que el vehículo podría ser retirado de circulación si es sorprendido en la vía pública.

Además, al momento de la renovación de la patente se aplicará una multa correspondiente al 1,5% del valor del permiso respectivo, que se calcula con el IPC.

¿Cómo se paga el permiso de circulación?

Para hacer el pago correspondiente al permiso de circulación es necesario acudir a la dirección de tránsito de una municipalidad o a los centros habilitados por cada una de ellas.

Asimismo, hay municipios que han habilitado plataformas en línea para la consignación del pago virtual. Para este trámite, suelen estar disponibles los métodos de pago efectivo, tarjeta de débito/crédito y cheque al día.

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