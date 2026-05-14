Licencia de conducir: ¿Con cuántos puntos apruebo el examen teórico?

14 may. 2026 - 19:00 hrs.

La licencia de conducir es un documento que permite la conducción legal de vehículos motorizados de 3 o más ruedas, para movilizarse por el territorio nacional.

Este formato aplica tanto para el transporte particular de personas como para el transporte de cargas, con las condiciones específicas estipuladas para cada caso.

Según el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, para optar por esta credencial es necesario verificar el cumplimiento de los requisitos, consultar horarios y modalidad de atención y presentar los exámenes correspondientes (teóricos, médicos físico-psíquico, de idoneidad moral y prácticos).

¿Con cuántos puntos apruebo el examen teórico?

El examen teórico tiene como objetivo evaluar los conocimientos relacionados con las disposiciones legales y reglamentarias de tránsito, mecánica básica y conducta vial. Esta evaluación se aprueba con un mínimo de 33 puntos, de un máximo de 38.

La prueba consta de 35 preguntas aleatorias, 3 de las cuales tendrán doble puntuación. Las de doble puntuación suelen estar vinculadas al consumo de alcohol, velocidad, casco protector, cinturón de seguridad y sistemas de retención infantil.

En caso de que el interesado así lo solicite, el exámen teórico puede ser rendido en idioma inglés.

En caso de no aprobar

Existe la opción de tener dos oportunidades por cada examen para el proceso de obtención de la licencia de conducir. Si alguno de los requisitos de ley se reprueba, el beneficiario podrá repetirlo una sola vez dentro de cada proceso.

En el caso de los exámenes teóricos, la repetición debe darse en un plazo no superior a 25 días hábiles desde la primera reprobación.

Si no se obtiene la licencia a través del primer proceso, se puede iniciar uno nuevo, tras la presentación de los antecedentes requeridos y actualizados en la Municipalidad, luego de 30 días hábiles. Si se vuelve a denegar la licencia en el segundo proceso, de ahí en adelante se deberán esperar al menos 6 meses para la iniciación de un nuevo trámite.

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