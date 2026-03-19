Licencia de conducir: ¿En qué casos se puede cancelar?

19 mar. 2026 - 14:00 hrs.

La licencia de conducir es un requisito legal para la conducción de vehículos en el territorio nacional. Su cancelación es una de las sanciones de mayor connotación para los conductores.

En la Ley de Tránsito vigente se contemplan múltiples sanciones que pueden ser aplicadas a los infractores de la normativa. Según Autofact, de acuerdo con la gravedad de la falta cometida, se aplicará la penalización que corresponda.

¿En qué casos se puede cancelar la licencia de conducir?

La cancelación de la licencia de conducir solo se aplica en casos extremos o por reincidencia en faltas graves y gravísimas.

Estos son algunos de los casos en los que se podría cancelar la licencia de conducir:

Conducción en estado de ebriedad tres veces en un plazo de 12 meses. Conducción en estado de ebriedad o bajo influencia de drogas tres veces en un plazo de 24 meses. Reincidencia en la conducción bajo los efectos del alcohol o drogas y provocación de lesiones menos graves y graves. Determinación, por parte del juez o director de Tránsito y Transporte Público Municipal, de que el infractor representa un peligro para la seguridad pública. Reincidencia de cuasidelito de homicidio o lesiones graves, y por conducción en estado de ebriedad o bajo los efectos de las drogas, con notoria pérdida de la conciencia, en un plazo de 60 meses. Causa de tres o más infracciones gravísimas en los últimos 12 meses. Entre ellas se contempla el irrespeto al disco PARE, conducción sin licencia, conducción haciendo uso del celular e irrespeto a la luz roja del semáforo. Suspensión de licencia tres veces en los últimos 12 meses, o cuatro veces en los últimos 24 meses.

¿Qué hacer ante una cancelación de licencia?

Una cancelación de licencia de conducir es una medida grave, pero no representa el fin de la vida como conductor.

Generalmente, se puede apelar la sanción después de dos años de la cancelación. En el caso de que la medida se impusiera por causar un accidente de tránsito con resultado de muerte o lesiones graves, estando ebrio o bajo efecto de drogas, el plazo de esta sanción asciende a los 12 años.

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