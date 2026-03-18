Estos son los cambios al SOAP por la ley Jacinta

18 mar. 2026 - 16:00 hrs.

Tras la implementación de la Ley Jacinta, el Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP) experimentaría una serie de cambios.

Bajo el numeral 21.797, esta ley modifica el estatuto de tránsito y otras normas relacionadas, con el fin de incrementar los requisitos de seguridad vial y mejorar la protección en caso de siniestros de tránsito.

Según ChileAtiende, su nombre rinde honor a Jacinta González Schnitzer, una bebé de 5 meses que murió en 2022 tras ser atropellada por un conductor con una enfermedad grave que afectaría su capacidad al volante.

¿Qué cambios experimenta el SOAP por la ley Jacinta?

Entre los cambios experimentados por el SOAP, tras la entrada en vigor de la Ley Jacinta, está el aumento de los montos de cobertura.

Se duplican los montos ante casos de fallecimiento e incapacidad permanente, incapacidad permanente parcial y gastos de hospitalización o rehabilitación.

Otra de las reformas es la reducción a 7 días hábiles del plazo máximo para el pago de indemnizaciones en caso de fallecimiento.

Este es el valor de las coberturas

Tras la actualización de la normativa, las coberturas del SOAP y del SOAPEX se contemplaron bajo los siguientes valores:

Fallecimiento: 600 UF por persona.

600 UF por persona. Incapacidad permanente total: 400 UF por persona.

400 UF por persona. Incapacidad permanente parcial: hasta 400 UF por persona.

hasta 400 UF por persona. Gastos médicos hospitalarios: hasta 600 UF.

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