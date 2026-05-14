Detienen a hombre que amenazó de muerte a Lady Gaga: Quería "matar a tantas personas como sea posible"

14 may. 2026 - 19:20 hrs.

¿Qué pasó?

La policía de Miami, en Estados Unidos, arrestó a un hombre de 42 años acusado de amenazar de muerte a la cantante Lady Gaga a través de redes sociales.

El sujeto, identificado como Marc Harold Leverant, compareció este jueves ante un tribunal de Florida y enfrenta un cargo por amenazas escritas de muerte o lesiones corporales.

Amenazas contra Lady Gaga y otras personas

De acuerdo a información de EFE, el hombre publicó mensajes en Instagram donde habría amenazado con asesinar a la artista y luego quitarse la vida.

Según los antecedentes del caso, Leverant también manifestó su intención de matar "a tantas personas como sea posible" antes de suicidarse.

Además de las amenazas contra Lady Gaga, el imputado habría enviado mensajes similares dirigidos al Departamento de Bomberos de Miami, el Miami Dade College, el complejo Miami Worldcenter y al productor teatral David Geffen.

El arresto ocurrió durante la jornada del miércoles en el centro de Miami, luego de que el Centro de Operaciones contra el Crimen en Tiempo Real del condado de Miami-Dade alertara a la policía sobre las publicaciones realizadas por el sujeto.

Durante la audiencia realizada este jueves, la jueza Mindy S. Glazer fijó una fianza de 7.500 dólares para el acusado y además le prohibió portar armas de fuego o municiones mientras avance el proceso judicial.

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