¿Qué pasa si pago el Permiso de Circulación atrasado?

04 abr. 2026 - 13:00 hrs.

El plazo para renovar u obtener por primera vez el Permiso de Circulación ya terminó, por lo que ahora los conductores tendrán que enfrentar las consecuencias y regularizar su situación para transitar legalmente en el país.

Aquellos que no realizaron este trámite dentro del límite legal se exponen a un escenario distinto al habitual, ya que la regularización a destiempo incluye recargos adicionales y severas multas que incrementan el valor original.

¿Qué pasa al pagar el Permiso de Circulación fuera de plazo?

De acuerdo al portal Autofact, el conductor está obligado a cancelar una multa equivalente al 1,5% del valor del Permiso que paga.

Además, el monto puede ser mayor si tiene una infracción de tránsito impaga, la cual se deberá saldar previamente.

Sin embargo, previo al trámite de renovación u obtención por primera vez del documento, el conductor moroso también se expone al riesgo de:

Recibir una multa de 1 a 1,5 UTM (entre $69.889 y $104.834 aproximadamente).

Retiro del vehículo y traslado a corrales municipales, donde tendrá que pagar una cuota por cada día que esté almacenado el auto y el servicio de grúa.

¿Cómo pagar el Permiso de Circulación?

Una vez que se consulta el valor de Permiso (pulsa aquí), el conductor tendrá que acudir a la Dirección de Tránsito de la municipalidad o centro habilitado para el trámite.

En este lugar tendrá que presentar los siguientes documentos según el tipo de vehículo:

Usado (renovación): permiso de circulación anterior, certificado de homologación o revisión técnica vigente, póliza del seguro automotor obligatorio que cubra el período de vigencia del permiso (SOAP) y tarjeta de dominio o padrón del Registro Civil.

permiso de circulación anterior, certificado de homologación o revisión técnica vigente, póliza del seguro automotor obligatorio que cubra el período de vigencia del permiso (SOAP) y tarjeta de dominio o padrón del Registro Civil. Nuevo (primer permiso): factura de compra y su copia, inscripción en el Registro Civil, certificado de homologación (si aplica) y certificado de normas de homologación, y SOAP vigente hasta marzo del año siguiente.

Los taxis y buses tienen hasta el 31 de mayo para realizar el trámite. Los vehículos de carga, motonetas, tractocamiones y maquinaria automotriz tienen hasta el 30 de septiembre.

Todo sobre Permiso de circulación