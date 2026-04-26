Más allá del dolor: Entrenamiento enseña a los soldados de Estados Unidos a reaccionar sin pensar en el campo de batalla

26 abr. 2026 - 16:15 hrs.

El Ejército de Estados Unidos revoluciona por completo la preparación táctica para sus soldados, implementando un moderno programa de entrenamiento para forjar la resistencia mental ante situaciones extremas.

Esta profunda transformación busca garantizar respuestas inmediatas bajo la inmensa presión de la guerra moderna. Los instructores combinan la exigencia física con una fuerte capacitación psicológica para asegurar la supervivencia.

¿Cómo es el entrenamiento actual de los soldados en Estados Unidos?

Este sistema de preparación abandona las antiguas rutinas limitadas a simples ejercicios y lo reemplaza con un exhaustivo circuito, para evaluar la máxima potencia mediante pesados levantamientos y veloces arrastres. Esta gran exigencia asegura una inmensa resistencia corporal durante el fiero combate, de acuerdo al portal 1945.

Asimismo, los instructores someten a las tropas a repeticiones de complejos simulacros sobre el terreno bélico. Los reclutas aprenden a responder ante emboscadas sorpresivas y a despejar habitaciones cerradas con gran rapidez, una instrucción continua que crea muchísima memoria muscular para actuar ante el peligro.

Foto: U.S. Army

Esta exigencia física se complementa con un programa educativo para la mente del soldado. El entrenamiento de resiliencia maestra fortalece la salud mental frente a las enormes adversidades de la guerra, enseñando a controlar múltiples emociones para mantener una calma total bajo gran presión.

No funciona como una terapia médica tradicional para curar los traumas de las tropas, sino que los especialistas enfocan las clases en identificar problemas cognitivos para lograr construir una actitud mental de crecimiento. Los soldados adquieren unas sólidas herramientas para resolver graves conflictos velozmente.

Foto: U.S. Army

¿Por qué el entrenamiento tiene ese diseño?

Debido al largo aislamiento que suelen pasar los soldados de sus familias, se generan graves trastornos de ansiedad y aumenta el riesgo de suicidio entre las tropas. El alto mando diseñó este gran plan preventivo para dotar a los hombres de múltiples herramientas físicas y mentales.

La ruda realidad de los conflictos deja profundas secuelas psicológicas y de estrés postraumático en las filas. Esta iniciativa busca eliminar el enorme estigma sobre la salud mental para facilitar toda la vital ayuda psiquiátrica, aprendiendo a identificar estas fuertes crisis velozmente para reportar la situación al comandante.

El mando norteamericano reconoce la inmensa necesidad de integrar tecnología moderna para resguardar la salud. Las autoridades planean desarrollar aplicaciones móviles para conectar a las tropas con psiquiatras privados, una propuesta para proteger la vida de los soldados y lograr victorias durante la batalla.

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