Ejercicios militares para robots: máquinas de guerra del mundo estarán a prueba en terrenos extremos, exigentes y realistas

17 abr. 2026 - 10:15 hrs.

Los ejercicios militares para robots están alcanzando un nuevo nivel con la llegada del Ensayo Europeo de Robots Terrestres (ELROB) 2026, donde máquinas de guerra de distintas partes del mundo serán sometidas a pruebas en condiciones extremas, exigentes y altamente realistas.

De acuerdo a Interesting Engineering, este evento reunirá a cerca de 20 equipos internacionales, que pondrán a prueba sus sistemas no tripulados, en uno de los escenarios más desafiantes de Europa.

¿Dónde se realizarán estos entrenamientos militares para robots?

La competencia se desarrollará entre el 15 y el 19 de junio en el campo de entrenamiento militar de Thun, perteneciente al Ejército Suizo. El espacio cuenta con más de 6,5 kilómetros cuadrados de terreno variado, que ofrece un entorno ideal para evaluar la movilidad, autonomía y capacidad de detección de robots terrestres (UGV, por sus siglas en inglés) y aéreos (UAV).

A diferencia de otras ediciones, este año se eliminarán los entornos urbanos, obligando a los equipos a enfrentarse exclusivamente a escenarios naturales abiertos, más impredecibles y cercanos a condiciones reales de combate.

¿De qué tratan los ejercicios militares para robots?

Las pruebas incluirán disciplinas clave como reconocimiento, transporte de carga (conocido como “mula") y búsqueda y rescate, tareas que reflejan funciones críticas en operaciones militares modernas, donde el uso de robots busca reducir riesgos humanos en situaciones peligrosas.

En este sentido, la atención está especialmente centrada en el transporte automatizado, una función esencial en entornos hostiles donde cada vez se emplean más sistemas no tripulados.

Organizado por Armasuisse y con la participación del Instituto Fraunhofer FKIE, el evento destaca por su alto nivel técnico y la diversidad de participantes, que incluyen países como Alemania, Polonia, Países Bajos, Austria, República Checa, Suiza y Canadá.

El desempeño de los robots en función de su eficacia, adaptabilidad y aplicabilidad en situaciones reales estará evaluado por el jurado a cargo de Henrik I. Christensen.

En conjunto, ELROB 2026 no solo pone a prueba la tecnología actual, sino que impulsa el desarrollo de soluciones robóticas cada vez más avanzadas para el campo militar.

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