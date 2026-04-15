El creador de Swift y un pionero de la arquitectura de software llegan gratis a Santiago: Nerdearla Chile vuelve al GAM

15 abr. 2026 - 16:56 hrs.

El Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) será nuevamente el epicentro tecnológico de Santiago. Entre este jueves 16 y el sábado 18 de abril, Nerdearla Chile celebra su tercera edición con una grilla de expertos internacionales que incluye al creador de Swift y a uno de los arquitectos del software moderno, todo con entrada completamente gratuita.

El evento, que se define como el más grande de tecnología y conocimiento en Hispanoamérica, funcionará en formato presencial y streaming online, y abordará temáticas como inteligencia artificial, cloud computing, ciberseguridad, open source, ciencia y el futuro del trabajo.

Las figuras estelares

El nombre más convocante de esta edición es Chris Lattner, creador de LLVM, Swift y el lenguaje de programación Mojo. Aunque participará de forma virtual, su presencia es un hito para la comunidad tecnológica hispanohablante: Swift es el lenguaje que corre en los más de 2.000 millones de dispositivos Apple del mundo, y su trabajo en infraestructura para inteligencia artificial lo mantiene en la primera línea de la industria global.

También se suma de forma virtual Grady Booch, Chief Scientist for Software Engineering en IBM Research y ganador de la Lovelace Medal y el IEEE Computer Pioneer Award. Booch es considerado uno de los padres de la ingeniería de software moderna por sus aportes en arquitectura y modelado orientado a objetos.

El único de los grandes nombres que estará de forma presencial en Santiago es Jeff Barr, Chief Evangelist de Amazon Web Services, una de las voces más influyentes del ecosistema cloud a nivel mundial. Barr escribe el AWS News Blog desde 2004 y acumula más de 3.200 publicaciones que documentan la evolución de la computación en la nube desde sus orígenes.

Completa la nómina internacional Annie Talvasto, CNCF Ambassador y Azure MVP proveniente de Finlandia, con más de 100 conferencias en eventos como KubeCon y Microsoft Build.

Ciencia y tecnología chilena en el escenario

La edición 2026 también destaca por incorporar talento científico local de primer nivel. La física Carla Hermann, integrante de la iniciativa global Quantum 100 de la UNESCO y miembro de la Comisión Experta en Tecnologías Cuánticas de Chile, hablará sobre computación cuántica y las oportunidades que se abren para el país.

El investigador del Centro Nacional de Inteligencia Artificial (CENIA) y académico de la Universidad de Chile Andrés Abeliuk abordará los avances y desafíos de la IA en Latinoamérica. También participará Fernanda Urrutia, astrónoma y EPO Liaison del Observatorio Rubin, quien conectará la tradición astronómica chilena con la tecnología de frontera.

Acceso gratuito y alcance regional

Desde su fundación en 2014, Nerdearla ha reunido a más de 50.000 participantes anuales —15.000 de forma presencial y 35.000 vía streaming—, con más de 400 speakers de 25 países en cada edición. La entrada gratuita es posible gracias al patrocinio de empresas como Amazon Web Services, Google Cloud, Oracle, Walmart y Openqube.

"Nerdearla nació con la idea de que el conocimiento tecnológico de primer nivel tiene que ser accesible para todos. Contar con Chris Lattner, Grady Booch y Jeff Barr de forma gratuita es exactamente eso: democratizar el acceso a las mentes que construyeron el mundo en el que vivimos", señaló Ariel Jolo, fundador del evento.

La agenda completa, que contempla más de 80 charlas y workshops, puede consultarse y el registro está disponible en nerdearla.cl.