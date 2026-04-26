Cupones de alimentos en Texas: Estos son los requisitos para aplicar al programa SNAP

26 abr. 2026 - 08:45 hrs.

Desde el 1 de abril de 2026 entraron en vigor las nuevas normas del programa de cupones de alimentos en Texas, ahora llamado programa SNAP. Las autoridades de Estados Unidos buscan “promover una alimentación más sana y combatir enfermedades relacionadas con la nutrición”.

Los medios estadounidenses se hicieron eco de los cambios que, entre otros, traen la prohibición de compras de bebidas azucaradas, productos con azúcar añadida y, por supuesto, golosinas y dulces.

En N+ Univision destacan que sí se puede adquirir alimentos básicos, como carnes, cereales, lácteos, frutas, pan y verduras, así como productos necesarios para cocinar.

Los beneficiarios no perderán sus cupones si compran accidentalmente un producto restringido, informa El Cronista.

De cupones al programa SNAP

Al Programa Gubernamental de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) antes lo conocían como cupones de alimentos.

Los beneficiarios de SNAP, según usa.gov, mes a mes reciben un depósito en una tarjeta de transferencia electrónica de beneficios.

Los beneficios de alimentos de SNAP se depositan en la tarjeta Lone Star, señalan en Texas. Se usa como una tarjeta de débito en cualquier establecimiento que acepte SNAP.

¿Cuáles son los requisitos del programa de cupones de alimentos en Texas?

SNAP establece “requisitos de empleo específicos” que se deben cumplir para seguir recibiendo los beneficios, informa la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas.

La mayoría de quienes tienen de 16 a 59 años deben cumplir con los requerimientos.

La persona debe buscar trabajo o participar en un programa laboral aprobado. Si tiene empleo, no puede renunciar sin tener un motivo justificado.

Según la comisión, el periodo de beneficios puede extenderse si la persona consigue un trabajo de un mínimo de 20 horas a la semana o participa en un programa de empleo o capacitación al menos 20 horas a la semana.

Algunas personas “podrían no tener que laborar para recibir beneficios”, como aquellas que tienen una discapacidad o cuidan a un niño menor de 6 años.

Todo sobre Mundo