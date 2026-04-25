Secreto de la eterna juventud y petróleo de la antigüedad: Doctor en Antropología se sumerge en la historia del aceite de oliva

25 abr. 2026 - 09:15 hrs.

“Hasta los japoneses se han vuelto locos con el aceite de oliva; casi a los pies del Monte Fuji se están cultivando olivares. El aceite de oliva fue el petróleo de la antigüedad”, afirma Emilio Lara, doctor en Antropología.

“España produce el 50% del aceite de oliva del mundo y mi provincia, Jaén, es la mejor”, agrega este especialista español que acaba de lanzar el libro Un mar de oro verde, en el que sigue la huella del olivo desde las primeras almazaras prehistóricas hasta la actualidad.

El aceite de oliva y la antigüedad

La ciudad de Jaén es reconocida como la capital mundial del Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE), según informa la empresa Aceites Elizondo. Para Lara, esa hegemonía tiene raíces milenarias: “El aceite de oliva fue el petróleo de la antigüedad: alimentó imperios, sostuvo economías, iluminó ciudades, ungió reyes e inspiró artistas”.

En una entrevista con Men's Health, el antropólogo explicó que el aceite de oliva “desde hace miles de años hasta hoy no solo engloba la gastronomía, sino también el concepto de salud, de perfumes aromáticos, de ungüentos corporales, de medicamentos, de combustible para la iluminación y, en definitiva, de una manera de relacionarse y de socializar en el mundo mediterráneo”.

¿Puede algún país competir con España?

Lara sostiene que el aceite de oliva es “un modelo de vida triunfante que desde España se está exportando a todo el planeta”. Ante la pregunta de si algún país puede competirle, su respuesta es tajante: “Ninguno, ni de lejos”. Detrás de España sitúa a Italia, Grecia, Turquía, Marruecos, Túnez y Argelia. “China produce aceite de oliva, incluso Japón, pero ninguno iguala la calidad de nuestro aceite de oliva virgen extra”, afirma.

Fuente de la juventud

El antropólogo opina que el aceite de oliva “es lo más parecido que existe en la naturaleza a una fuente de la eterna juventud”. Resalta que “es un regenerador celular, un antioxidante espectacular” y añade que ya se estudia cómo combate la depresión y el estrés.

Para Lara, el recorrido del olivo desde la prehistoria hasta los olivares del Monte Fuji confirma que este producto “tiene un portentoso futuro cargado de pasado”.

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