Bono Invierno: Revisa si te corresponde

23 abr. 2026 - 12:00 hrs.

Las personas de 65 años o más al 1 de mayo de 2026 podrán ser beneficiarias del Bono Invierno, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por el Gobierno de Chile.

Se trata de una ayuda económica anual, la cual se otorga de forma automática en conjunto con la pensión de mayo. El monto del aporte para este año es de $81.257.

¿Cuáles son los beneficiarios del Bono Invierno?

A través de la página web oficial del Gobierno, se informa cuáles son los diversos grupos que pueden obtener este “importante aporte para los gastos que significa esta temporada del año”.

Pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS), Instituto de Seguridad Laboral (ISL), Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena) y de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca). Pensionados de 75 años o más de las mutualidades de empleadores, que perciban un monto inferior o igual al valor de la pensión mínima de vejez. Pensionados de una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), y que reciban una Pensión Mínima con Garantía Estatal. Personas beneficiarias de la Pensión Garantizada Universal (PGU) que no reciben ninguna otra pensión. Beneficiarios de una pensión de reparación de las leyes especiales N° 19.123, N° 19.234, N° 19.992 y N° 20.405. Personas de 75 años o más con Aporte Previsional Solidario de Vejez (APSV), cuyo monto de la pensión sea inferior o igual al valor de la pensión mínima de vejez, Pensionados de 75 años o más de algún régimen previsional que, adicionalmente, se encuentren recibiendo la PGU, cuyo monto sea igual o inferior al valor de la pensión mínima de vejez.

Cabe destacar que el monto de la pensión mínima de vejez es de $231.440 reajustables en septiembre de cada año.

Este monto no debe ser superado en los casos de mutualidades de empleadores, Aporte Previsional Solidario de Vejez (APSV), ni de pensionados con régimen previsional que además reciban la PGU; de lo contrario, la persona no aplicará para el Bono Invierno.

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