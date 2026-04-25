Parole a familiares de militares en Estados Unidos: Oficial del Ejército y abogado explican cómo solicitar el beneficio

25 abr. 2026 - 13:30 hrs.

El Military Parole in Place es un beneficio que se otorga a familiares indocumentados de militares estadounidenses, permitiéndoles regularizar su situación migratoria sin tener que salir de Estados Unidos.

Un oficial del Ejército de Estados Unidos (Army) de origen ecuatoriano, que se identifica como Pepe, explica el beneficio en un video de TikTok dirigido a familias latinas: “Claro que sí”, responde ante la pregunta de si al ingresar al Army se puede pedir la residencia para los padres.

El abogado de inmigración Julio Oyhanarte, de Inmigración TV, amplía los detalles del proceso:

@elpepe_jl Beneficios del Parole in place

¿Qué es el Military Parole in Place?

El beneficio permite que los padres, cónyuge e hijos de un militar que ingresaron ilegalmente a Estados Unidos puedan obtener permiso de trabajo, Seguro Social y residencia permanente, sin necesidad de regresar a su país de origen a solicitar un perdón migratorio. El programa aplica exclusivamente para personas que ingresaron al país sin inspección, es decir, que cruzaron la frontera sin visa, y que no tengan vínculos con delitos graves.

Oyhanarte destaca que el permiso “limpia” esa entrada sin papeles, lo que abre la puerta para solicitar una Green Card sin salir del país. Sin embargo, advierte que se trata de un beneficio discrecional: el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) tiene la autoridad para concederlo o negarlo caso por caso, incluso si la solicitud está correctamente presentada y sin errores.

¿Cómo se solicita el Military Parole in Place?

La solicitud se presenta ante el USCIS mediante el formulario I-131, sin costo de tarifa, marcando la casilla del Ítem Número 8.A. en la Parte 1. Junto al formulario deben incluirse los siguientes documentos:

Evidencia de la relación familiar: certificado de matrimonio o de nacimiento.

Prueba de inscripción en el Sistema de Informes de Elegibilidad de Alistamiento de la Defensa.

Prueba del servicio militar del familiar, como copia de la Tarjeta de Identificación Militar .

. Cualquier evidencia adicional que demuestre factores positivos en el caso.

Dos fotografías tipo pasaporte.

La solicitud debe enviarse por correo a la oficina del USCIS que tenga jurisdicción sobre el lugar de residencia del solicitante. Dado que el beneficio se otorga de forma discrecional, Oyhanarte recomienda presentar el mayor respaldo documental posible para fortalecer el caso.

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