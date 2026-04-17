Bono al Trabajo de la Mujer: Esta es la fecha de abril

17 abr. 2026 - 12:00 hrs.

El Bono Trabajo Mujer (BTM) es un beneficio económico fundamental entregado por el Estado para apoyar a miles de trabajadoras. Este aporte mensual busca mejorar los ingresos del 40% de las familias más vulnerables del país.

Con la llegada de fin de mes, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) se prepara para entregar los fondos correspondientes a abril. Por ello, es vital que las beneficiarias conozcan la fecha exacta y los requisitos para cobrarlo.

¿Cuándo se paga el Bono Trabajo Mujer de abril?

De acuerdo al Sence, las mujeres beneficiarias reciben el monto que les corresponde durante el último día hábil de cada mes.

En este sentido, se entregará el jueves 30 de abril a las beneficiarias habituales y a quienes postularon en diciembre de 2025, ya que estas últimas lo reciben con cuatro meses de desfase. Además, considera las rentas acreditadas de enero de 2026.

Requisitos para cobrar el Bono Trabajo Mujer

Como en cada fecha de pago, el Sence evaluará si las beneficiarias cumplen las siguientes condiciones para entregar el aporte:

Tener entre 25 y 59 años con 11 meses de edad.

Estar inscrita en el Registro Social de Hogares y pertenecer al 40% más vulnerable de la población.

Acreditar una renta bruta inferior a $7.948.180 durante el año calendario en que perciba el bono, si escoge el pago anual. Si recibe el beneficio vía pagos mensuales, debe acreditar una remuneración bruta inferior a $662.348 mensuales.

Estar al día en el pago de las cotizaciones previsionales y de salud en el período en que se concede el bono.

No trabajar en una institución del Estado o en una empresa que tenga participación pública superior al 50%.

No registrar solicitudes pendientes como beneficiaria del Subsidio al Empleo Joven.

Acreditar rentas ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) en el año calendario en que solicita el beneficio, solo si es trabajadora independiente.

¿Cuánto paga el Bono Trabajo Mujer?

La cantidad que se entrega a la trabajadora depende de sus rentas acreditadas:

Obtiene de 1$ a $44.157: si la renta mensual es de hasta $294.377.

si la renta mensual es de hasta $294.377. Cobra cerca de $44.157: si los ingresos son de $294.378 hasta $367.971.

si los ingresos son de $294.378 hasta $367.971. Recibe de $44.157 a $1: si acredita entre $367.972 y $662.348 de renta mensual.

¿El Bono Trabajo Mujer dejará de existir?

Este beneficio dejó de recibir nuevas postulaciones en marzo de este año, se fusionará con otras ayudas del Sence para crear el Subsidio Unificado al Empleo, con el objetivo de entregar un apoyo más directo y eficiente a los trabajadores.

Para la tranquilidad de las usuarias, quienes ya son beneficiarias de este bono mantendrán sus pagos mensuales con normalidad durante el periodo de transición estipulado por la ley, hasta completar su ciclo de beneficio.

Todo sobre Bono Trabajo Mujer