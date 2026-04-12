Bono Trabajo Mujer: Esta es la fecha de pago de abril

12 abr. 2026 - 19:00 hrs.

Las mujeres que tengan entre 25 y 59 años y que cuenten con una fuente laboral, ya sea de manera dependiente o independiente, podrán acceder al Bono Trabajo Mujer, un beneficio económico entregado por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence).

Quienes resulten acreedoras del pago de este bono podrán escoger si quieren cobrarlo cada mes o una sola vez al año (con un pago proporcional a los 12 meses).

¿Quiénes reciben el Bono Trabajo Mujer?

Podrán recibir el bono las mujeres que cumplan con estos requerimientos:

Tengan entre 25 y 59 años de edad (59 años con 11 meses).

Estén trabajando de manera dependiente o independiente.

Pertenezcan al 40% de las familias más vulnerables de la población (según Registro Social de Hogares).

Tengan cotizaciones al día.

No trabajen en una institución del Estado (municipios incluidos) o una empresa privada que reciba aporte estatal superior o igual al 50%.

No sean beneficiarias del Ingreso Mínimo Garantizado para el período de renta procesado.

En caso de ser trabajadora independiente, debe emitir boletas de honorarios y realizar el respectivo proceso de Declaración de Renta del Servicio de Impuestos Internos (SII).

Además, hay que tener en cuenta que, si se elige el pago anual, debe percibir una renta bruta anual inferior a $7.278.446. Mientras que si opta por el pago mensual, debe percibir una renta bruta mensual inferior a $606.537.

¿Cuál es la fecha de pago en abril?

Desde el Sence establecen un calendario de pagos para aquellas trabajadoras que deseen cobrar el bono mensualmente, por lo que, para este de abril, ya está estipulada la fecha de pago.

Se espera que el jueves 30 de abril se entregue el Bono Trabajo Mujer, que corresponde a la renta de enero de este 2026.

Cabe mencionar que se puede postular al Bono al Trabajo de la Mujer durante todo el año y su monto dependerá de la renta de la postulante.

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