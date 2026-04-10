Bono por Hijo: ¿Quiénes no tienen derecho a cobrarlo?

10 abr. 2026 - 10:00 hrs.

Aumentar la pensión de las madres es el principal objetivo del Bono por Hijo, un aporte que se entrega por cada hijo nacido vivo o adoptado al pensionarse y cumplir 65 años de edad.

Aunque este beneficio estatal representa un gran apoyo económico para la jubilación, es fundamental saber que no todas las madres califican, ya que su sistema previsional es el factor clave que determinará si podrá recibir o no estos fondos.

¿Quiénes no pueden optar al Bono por Hijo?

De acuerdo a ChileAtiende, las mujeres pensionadas de ex Cajas de Previsión, Capredena o Dipreca no tienen derecho a recibirlo.

Beneficiarias del Bono por Hijo

Es un beneficio exclusivo para las madres mayores de 65 años que cumplan uno de los siguientes requisitos:

Estar afiliada a una AFP y haber obtenido la pensión a partir del 1 de julio de 2009.

Ser titular de una Pensión Garantizada Universal (PGU).

Recibir la PGU y una Pensión de Sobrevivencia de una AFP, aseguradora o IPS a partir del 1 de julio de 2009, aunque no esté afiliada a un régimen previsional.

También es necesario tener al menos 20 años (continuos o discontinuos) de residencia en Chile, desde que cumplió los 20 años de edad, así como cuatro años de residencia dentro de los últimos cinco años anteriores a la fecha de solicitud.

¿Cómo se calcula el Bono por Hijo?

Este aporte equivale al 10% de 18 ingresos mínimos mensuales, una cantidad que genera intereses y se acumula hasta que la madre cumple los 65 años. El salario mínimo considerado para el cálculo varía según la fecha de nacimiento del hijo:

Si el hijo nació antes del 1 de julio de 2009: se aplica el ingreso mínimo que estaba vigente en julio de 2009 ($165.000).

se aplica el ingreso mínimo que estaba vigente en julio de 2009 ($165.000). Si el hijo nació después del 1 de julio de 2009: el monto corresponderá al ingreso mínimo que estaba vigente específicamente durante el mes de nacimiento de ese hijo.

¿Cómo solicitar el Bono por Hijo?

Las interesadas en obtenerlo deben ingresar su RUN y fecha de nacimiento en el portal de consulta (pulsa aquí), donde podrán confirmar si cumplen con los requisitos.

Si el sistema indica que puede recibirlo, podrá acceder con Clave Única y solicitarlo. También se puede tramitar con la cédula de identidad en la Sucursal Virtual de ChileAtiende, sucursal de ChileAtiende, oficina de AFP, municipio o compañía de seguros.

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