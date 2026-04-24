Proyectan nuevas alzas en la canasta básica: Inflación podría alcanzar el 1,6% en abril

24 abr. 2026 - 22:20 hrs.

¿Qué pasó?

El Banco Central proyecta que la inflación de abril podría alcanzar un 1,6%, impactando directamente en el valor de la UF y en el presupuesto de los hogares. Por ello, las familias ya toman medidas para reducir sus gastos ante una eventual alza de la canasta básica.

Cabe destacar que el sorpresivo aumento a un 1% en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo se debió, en parte, al incremento de la canasta básica de alimentos que, tras experimentar un alza del 0,5%, se elevó hasta los $90.261.

En ese contexto, el escenario económico ya venía tensionado. Sumado a que la UF está por sobre los $40 mil, los expertos anticipan que las presiones inflacionarias continuarán.

Proyectan un aumento en la inflación

Hernán Román, director de Ingeniería Comercial de la Universidad de Las Américas, explicó que parte importante del fenómeno responde al alza en los combustibles. "Tenemos un acumulado de alza en los precios sobre $400”, señaló.

El académico agregó que estos incrementos aún no se reflejan completamente. "Otra parte de esos $400 todavía tienen que incorporarse en el mes de abril", advirtió.

Además, sostuvo que existen efectos indirectos que presionan los precios: "Los efectos de segunda vuelta, que tienen que ver con los aumentos de costo en los transportes, los alimentos y los servicios".

Este escenario obliga a las familias a realizar ajustes en sus gastos durante las próximas semanas. La recomendación de los especialistas es clara: cotizar, preferir productos de temporada y priorizar el consumo esencial.

Familias ya toman medidas para economizar

Los hogares ya están tomando medidas. Según un estudio de CADEM, un 72% de las personas busca reducir gastos en alimentación y vestuario.

Otros recortes se concentran en entretención (40%), salud (29%) y transporte (23%), reflejando un cambio en las prioridades de consumo.

Monserrat Copaja, gerente de estudios de CADEM, explicó que los consumidores están ajustando sus hábitos. "Van a empezar a buscar ofertas, estar más atentos a las liquidaciones y formatos más convenientes”, afirmó.

La ejecutiva añadió que también se observa una mayor disposición a cambiar canales de compra para encontrar mejores precios.

A este escenario se suma el impacto emocional. El alza sostenida de precios genera sentimientos como rabia (23%), resignación (18%) y angustia (17%).

"Priman las emociones de agobio, de estrés, de angustia", concluyó Copaja, evidenciando el efecto que la inflación está teniendo en la vida cotidiana de los chilenos.