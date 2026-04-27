Dipres reconoce error de comunicación en polémico oficio de recorte de gastos: "La palabra descontinuar es más bien reformular"

27 abr. 2026 - 15:48 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección de Presupuestos (Dipres) abordó la controversia generada por una circular enviada a distintos ministerios en el marco de la formulación del Presupuesto 2027, documento que incluía recomendaciones sobre eventuales recortes y la descontinuación de programas públicos.

La discusión se instaló tras conocerse que el oficio sugería ajustes en áreas como salud, educación y protección social, incluyendo el Programa de Alimentación Escolar, lo que generó cuestionamientos por el impacto de estas medidas.

Reconocimiento de error en la comunicación

El subdirector de Racionalización y Función Pública de la Dipres, José Ignacio Llodrá, se refirió al tema durante un seminario en la Pontificia Universidad Católica, instancia en la que reconoció dificultades en la forma en que se transmitió el contenido del documento.

En ese contexto, explicó: “Siempre en todos los años, como se evalúan programas, se comunican una especie de marcos, pero en la misma circular se establecía y, de alguna manera, la palabra descontinuar es más bien reformular”.

Alcance de las recomendaciones

El oficio plantea la revisión de 142 programas y la reducción de financiamiento en otros 260, en una etapa preliminar del proceso presupuestario en la que los servicios públicos deben definir sus prioridades.

Sobre el sentido de estas observaciones, Llodrá profundizó: “La circular no decía que la política pública detrás del programa era lo que había que descontinuar, sino que los servicios podían hacer una continuidad a la política pública, pero lo que se decía es que esta herramienta o la forma en que se ejecuta la política pública tiene un problema y usted debiera descontinuar y hacer esta política pública de otra forma”.

Evaluación de programas y eficiencia

El proceso se enmarca en la evaluación anual de programas públicos que realiza la Dipres como parte de la elaboración del presupuesto.

En esa línea, el subdirector sostuvo: “Uno no busca castigar los servicios, lo que se busca es evaluar los servicios para que se usen los recursos de manera más eficiente”.

Asimismo, abordó el rol del organismo en este tipo de definiciones: “Nosotros no nos pronunciamos sobre la política pública que hacen los ministerios, decimos ‘esta herramienta tiene problemas de evaluación y tiene que ser reformulada’. Es parte de lo que se hace todos los años en el proceso de formulación presupuestaria. La Dipres no es muy buena comunicadora, no está dentro de sus funciones, eso puede ser parte del diagnóstico”.

Ejemplo en programas sensibles

El caso del Programa de Alimentación Escolar fue uno de los puntos que generó mayor debate, tras aparecer dentro de las iniciativas observadas en la circular.

En ese contexto, Llodrá reiteró: “Nadie dice que hay que eliminar programas, sino que pueden ejecutarse de otra manera para lograr el mismo objetivo”.

Desde la Dipres enfatizaron que el documento forma parte de una etapa preliminar del proceso presupuestario y que su objetivo es orientar la evaluación de programas, sin que implique decisiones finales sobre su continuidad.