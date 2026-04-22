Ministerio de Justicia presenta reforma de responsabilidad parental: Revisa en qué consiste la medida

22 abr. 2026 - 15:12 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio de Justicia, encabezado por el ministro Fernando Rabat, anunció la presentación de un proyecto de ley enfocado en la responsabilidad parental.

Esta iniciativa surge como respuesta a la creciente preocupación por los casos de violencia escolar y busca involucrar de manera más directa a los padres y cuidadores en la formación y supervisión de los menores de edad.

El objetivo central de la propuesta es fortalecer el rol educativo de las familias, estableciendo mecanismos que permitan al Estado intervenir de forma temprana cuando un niño, niña o adolescente incurre en conductas que generan daños.

Según la cartera de Justicia, la normativa vigente en el Código Civil ha demostrado ser poco efectiva en la práctica debido a la excesiva duración y complejidad de los trámites en sede civil.

A través de un comunicado, el ministerio aseguró que la implementación de esta nueva norma permitiría "intervenir de manera más temprana y efectiva cuando niños, niñas o adolescentes incurren en conductas dañinas, activando a la justicia de familia no solo para sancionar, sino también para corregir y acompañar".

¿En qué consiste el Régimen de Responsabilidad Parental?

La reforma plantea trasladar estos conflictos a los Tribunales de Familia, buscando procedimientos mucho más ágiles y orales. El sistema establecería dos tipos de responsabilidades para los adultos a cargo: Una civil y otra infraccional.

La responsabilidad civil obligará a los padres a reparar económicamente los daños causados a terceros o a bienes públicos, mientras que la infraccional permitirá al juez sancionar el incumplimiento de los deberes de cuidado y formación.

Las medidas que contempla el proyecto no tienen un carácter penal, sino que están diseñadas con un enfoque formativo y proporcional.

Entre las sanciones que los tribunales podrían aplicar se encuentran las amonestaciones, el pago de multas y la obligación de que los padres asistan a programas especializados en el desarrollo de habilidades parentales, para corregir conductas problemáticas.

ATON

Referencias internacionales

En términos prácticos, esta ley permitiría actuar ante diversas situaciones cotidianas, tales como casos de acoso escolar (bullying), peleas en eventos sociales o consumo de sustancias.

Si un tribunal determina que el menor actuó debido a una falta de supervisión relevante por parte de sus padres, estos deberán responder legalmente por las consecuencias de dichos actos.

Para la elaboración de este régimen, se analizaron modelos internacionales como el francés, que vincula la responsabilidad civil de los padres con los daños de sus hijos, y Gran Bretaña, donde existen órdenes de crianza, que fuerzan a los progenitores a recibir apoyo formativo ante conductas delictivas o disruptivas de los menores.

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