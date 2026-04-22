Ministro Quiroz defiende plan de Reconstrucción Nacional: "Estamos enfrentando la decadencia que nos ha acompañado por años"

22 abr. 2026 - 12:48 hrs.

¿Qué pasó?

Tras la firma protocolar en La Moneda del proyecto de ley denominado Reconstrucción Nacional, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, señaló que la iniciativa era necesaria por el nivel de “decadencia” a la que, según él, ha estado expuesta el país.

“Estamos enfrentando a la decadencia que nos ha acompañado por largos años. A tasas de crecimiento que no generan expectativas de futuro", aseguró el jefe de las finanzas públicas.

Además, declaró que nos enfrentamos “a problemas de empleo extremadamente serios, a vulnerabilidades que se observan a través de la sociedad y que se traducen después en expansiones de gasto y de deuda que a la larga van a ser insostenibles”.

Respecto al proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional, el secretario de Estado destacó: “Este proyecto busca devolver a Chile la competitividad para mejorar los niveles de inversión y, con eso, acelerar las tasas de crecimiento del país y levantar el mercado laboral”, aseveró.

Quiroz defiende la rebaja de impuestos

El secretario de Estado defendió especialmente la rebaja del Impuesto de Primera Categoría, también denominado Impuesto Corporativo, señalando la necesidad de “recuperar la competitividad tributaria”, pero también la importancia que tiene para el ambiente de inversión la certeza jurídica.

El jefe de Teatinos 120 dijo que el proyecto de Reconstrucción Nacional es responsable y que se complementa con medidas de contención de gastos: “medidas de ajustes de gastos superfluos, innecesarios, a veces escandalosos, como ustedes han ido conociendo en las últimas semanas cuando hemos estado dedicados a compensar el tema fiscal y poner las cuentas en orden”, concluyó el ministro.

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