Presidente Kast enviará al Congreso este miércoles el proyecto de "Reconstrucción Nacional"

22 abr. 2026 - 06:56 hrs.

¿Qué pasó?

El Gobierno confirmó que hoy ingresará al Congreso el proyecto de "Reconstrucción Nacional", presentado el 15 de abril pasado por el Presidente José Antonio Kast en una cadena nacional.

A las 7:30 horas, el mandatario firmará el proyecto en La Moneda y luego lo despachará a la Cámara de Diputados, concretamente a la Comisión de Hacienda.

El apoyo del proyecto

Además del oficialismo, el proyecto contaría con el apoyo del Partido Nacional Libertario y de algunos diputados del PDG que le darían la mayoría de 78 votos para aprobar en general cuando la iniciativa llegue a la sala.

Se da como un hecho el rechazo de la oposición si el Gobierno no separa la reforma tributaria.

El proyecto del Gobierno

Según anunció el mandatario en su cadena nacional, el objetivo central del plan de reconstrucción nacional es llegar año 2030 con una tasa de desempleo a 6,5%, que la economía crezca alrededor del 4% anual, y que las cuentas fiscales estén en equilibrio estructural.

A través de 40 medidas, el Gobierno busca recuperar el crecimiento, mejorar los sueldos y brindar seguridad social a todas las familias chilenas. Este plan de reconstrucción considera los siguientes grandes ejes:

Alivio tributario: Reducción del Impuesto de Primera Categoría del 27% al 23% y beneficios para Pymes con el fin de promover el empleo.

Reducción del Impuesto de Primera Categoría del 27% al 23% y beneficios para Pymes con el fin de promover el empleo. Fondo de Emergencia: Ampliación de recursos para la reconstrucción en las regiones de Ñuble y Biobío.

Ampliación de recursos para la reconstrucción en las regiones de Ñuble y Biobío. Vivienda y personas mayores: Exención de IVA en compras inmobiliarias y eliminación de contribuciones para las personas mayores.

Exención de IVA en compras inmobiliarias y eliminación de contribuciones para las personas mayores. Certeza Jurídica: Agilización de permisos sectoriales y protección a la inversión.

Eliminación de IVA a las viviendas

Una de las medidas más destacadas es la exención transitoria y opcional de IVA a la venta de viviendas nuevas. Esta disposición busca movilizar un stock de aproximadamente 100.000 viviendas que hoy se encuentran disponibles, pero sin compradores activos debido a los altos costos.

La rebaja del IVA en viviendas tiene las siguientes características:

Plazo: La medida tendrá una vigencia de 12 meses desde su implementación.

desde su implementación. Alcance: Aplica a viviendas con recepción final o parcial, incluyendo bodegas y estacionamientos si se venden en el mismo acto.

Impacto: Permite una reducción directa en el precio de compra, facilitando que miles de familias puedan cumplir el sueño de la casa propia mientras se dinamiza el sector de la construcción.

Eliminación de contribuciones

Además, el proyecto introduce la eliminación de contribuciones a la primera vivienda para personas mayores de 65 años.

Este beneficio reconoce el esfuerzo de toda una vida, estableciendo una exención total del impuesto territorial sobre la residencia habitual del contribuyente.

El propietario del inmueble podrá invocar esta exención sólo respecto de una vivienda en todo el territorio nacional (en caso de ser propietaria de 2 o más bienes raíces, el contribuyente deberá declarar cuál constituye vivienda principal).

Para no afectar a las regiones, el Estado compensará estos ingresos mediante aportes adicionales al Fondo Común Municipal.

Esta medida estará vigente desde el 1 julio del año de publicación de la ley, en caso de ser publicada en el primer semestre, en caso contrario, 1 de enero del año siguiente a la publicación.

Subsidio al empleo y apoyo a las pymes

Asimismo, para combatir el desempleo, que se sitúa en un 8,3%, el Gobierno implementará un crédito tributario para la protección del empleo formal. Esta medida funciona como un subsidio directo que reduce los costos de contratación tanto para grandes empresas como para pequeñas y medianas empresas (Pymes).

El beneficio funcionará de la siguiente manera:

Subsidio al sueldo: El beneficio aplica a remuneraciones entre 7,8 UTM (aprox. $545.000) y 12 UTM (aprox. $838.000).

El beneficio aplica a remuneraciones entre 7,8 UTM (aprox. $545.000) y 12 UTM (aprox. $838.000). El crédito será equivalente a un 15% para remuneraciones de 7,8 UTM y disminuirá progresivamente hasta llegar a un 0% de crédito para las remuneraciones que superen las 12 UTM. Producto de esta medida, tanto grandes empresas como Pymes verán reducidos sus costos de contratación.

Liquidez inmediata: El crédito permite reducir el pago mensual de IVA y PPM, entregando recursos al empleador justo antes de pagar sus impuestos.

El crédito permite reducir el pago mensual de IVA y PPM, entregando recursos al empleador justo antes de pagar sus impuestos. Inyección masiva: Se estima que esta iniciativa inyectará US$ 1.400 millones anuales al sistema productivo, beneficiando a más de 4 millones de trabajadores.

Rebaja de impuestos

Sin duda, el eje más polémico de este proyecto es la reforma tributaria que busca una modernización del sistema impositivo. El cambio más significativo es la rebaja del Impuesto de Primera Categoría (IDPC) del 27% al 23% y la reintegración del sistema.

Contrario a lo que se podría pensar, según el Gobierno, la rebaja de impuestos no es para los dueños de las empresas, sino un incentivo para la reinversión.

Al reducir el impuesto corporativo pero manteniendo los impuestos finales a las personas (hasta un 40%), se vuelve más atractivo mantener el dinero dentro de la empresa para comprar maquinaria o contratar más personal que retirarlo como ganancia personal.

Además, se recuperará la integración total del sistema para 2031, permitiendo que los emprendedores descuenten el 100% de lo pagado por su empresa de sus impuestos personales, terminando con la discriminación actual hacia quienes generan rentas del capital frente a las del trabajo.

En el caso de las Pymes se mantendrá el régimen de reducción transitoria establecida en la Ley 21.755 (12,5% entre años comerciales 2026 y 2027 y 15% en 2028).

Medidas contra "permisología"

Según el Gobierno, un factor importante del estancamiento económico que afecta a nuestro país es la "permisología" que detiene proyectos por años. Para solucionar esto, las medidas del proyecto incluyen:

Reducción de plazos de invalidación: El tiempo para que la administración invalide un permiso sectorial bajará de 2 años a solo 6 meses, dando certeza inmediata a sectores como minería, energía, obras públicas y construcción.

El tiempo para que la administración invalide un permiso sectorial bajará de 2 años a solo 6 meses, dando certeza inmediata a sectores como minería, energía, obras públicas y construcción. Seguro para proyectos aprobados: Si un proyecto con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) es anulado posteriormente en tribunales, se habilitará un mecanismo de reembolso de gastos ejecutados, evitando que el miedo a la incerteza jurídica frene la inversión inicial.

Esta medida tiene un impacto acotado sobre las arcas fiscales, ya que se reembolsa sólo lo que se alcanzó a ejecutar entre la calificación ambiental y la revocación, lo que en proyectos grandes suele ser una fracción de la inversión total.

Reconstrucción de viviendas

Además, para financiar los $400 mil millones adicionales destinados a la reconstrucción de Ñuble y Biobío, el proyecto no recurre a deuda desmedida, sino a mecanismos de recaudación eficientes y transitorios:

Repatriación de capitales

Se ofrece una tasa del 10% para declarar bienes en el extranjero de forma voluntaria (por 12 meses desde el primer día del tercer mes siguiente a la publicación de la ley), con una rebaja al 7% si el dinero vuelve a Chile por al menos 8 años (dentro de los primeros 3 años desde la publicación de la ley.

Impuesto a las donaciones

Se crea una ventana de 12 meses donde las donaciones pagarán solo el 50% del impuesto habitual, buscando captar recursos de grandes patrimonios de manera inmediata.

Aunque se paga el 50% del impuesto, el crédito imputable al futuro impuesto a la herencia se mantiene por el 100% del impuesto determinado.

La donación queda eximida del trámite de insinuación judicial y deberá señalarse la composición del patrimonio del donante por medio de una declaración jurada ante el SII. Esta medida busca aumentar la recaudación fiscal inmediata.

La donación deberá efectuarse respetando los porcentajes que pueden asignarse a los legitimarios (cónyuge, padres e hijos) y a los asignatarios de la cuarta de mejoras (nietos y los legitimarios), no pudiendo donarse en ningún caso más del 75% del patrimonio.

Límite a la gratuidad

Finalmente, se establece la suspensión por 4 años del ingreso de nuevas instituciones a la gratuidad, estabilizando un gasto que crecía a tasas insostenibles para el presupuesto nacional, según el Gobierno.