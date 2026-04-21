MOP se desmarca de Excel con polémicos comentarios y calificativos sobre funcionarios: "No tiene su origen en esta cartera"

21 abr. 2026 - 13:06 hrs.

¿Qué pasó?

Una planilla en formato Excel que comenzó a circular en redes sociales y algunos medios generó polémica por incluir descalificaciones sobre trabajadores del Ministerio de Obras Públicas (MOP) de la región de Coquimbo.

El caso escaló luego de que se conocieran detalles del contenido del archivo, cuestionándose especialmente los calificativos por supuestas inclinaciones políticas, tales como “buena, pero zurda”, “el más zurdo de todos, nefasto. Sí o sí fuera” y “malo para la pega, desordenado, zurdo”.

Durante la jornada, la Seremi de Obras Públicas de la Región de Coquimbo emitió una declaración pública para referirse a la situación indicando que no tendrían responsabilidad en el hecho y que el archivo fue enviado "desde el servicio de la región de Coquimbo en el contexto de un correo masivo ajeno al MOP".

MOP niega vínculo con la planilla y activa sumario

Desde el organismo señalaron que la planilla “no tiene su origen en esta cartera ni forma parte de sus procesos internos de gestión o evaluación de funcionarios”, descartando que corresponda a un instrumento oficial del Ministerio.

Además, informaron que se instruyó un sumario administrativo con el objetivo de esclarecer lo ocurrido y determinar eventuales responsabilidades. Desde el MOP añadieron que “hemos solicitado todos los antecedentes del caso y colaboraremos con las instancias correspondientes para que se esclarezca completamente lo ocurrido”.

Compartimos Declaración Pública de la SEREMI de Obras Públicas de la Región de Coquimbo sobre publicación difundida recientemente en medios y redes sociales pic.twitter.com/GzRedy4apx — Seremi MOP Coquimbo (@MOPCoquimbo) April 21, 2026

Oficio a Contraloría

La situación también fue abordada a nivel parlamentario por parte de la diputada Carolina Tello (FA), quien ofició a la Contraloría General de la República tras la difusión del documento, señalando que este contendría antecedentes asociados a funcionarios públicos y que habría circulado internamente antes de ser filtrado.

En su presentación, sugirió la falta de imparcialidad respecto a los criterios utilizados en las evaluaciones o clasificaciones dentro del servicio público, cuestionando las referencias explícitas a la orientación política de algunos trabajadores en el contenido del documento.

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