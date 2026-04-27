Cuenta Rut: ¿Cuánto es el máximo que puedes transferir?

27 abr. 2026 - 20:00 hrs.

La Cuenta RUT sirve para la gestión de fondos personales y la recepción de subsidios, pensiones y beneficios del Estado. Destaca por sus pocos requisitos de apertura, así como por tener costos nulos de manutención.

No obstante, una de las limitantes que posee esta cuenta de tipo vista, perteneciente a BancoEstado, es el máximo diario para hacer transferencias.

Este monto varía en función del método que se utilice para hacer la operación, tal como indica la institución financiera en su página web. Se describen los límites a continuación:

Desde la App BancoEstado o “Banca en Línea” : el máximo diario para transferir es de $2.000.000.

: el máximo diario para transferir es de $2.000.000. Si la cuenta emisora es nueva : durante las primeras 24 horas de la apertura, solo se podrá efectuar una sola transferencia con un monto máximo de $200.000.

: durante las primeras 24 horas de la apertura, solo se podrá efectuar una sola transferencia con un monto máximo de $200.000. Si la cuenta receptora es nueva : durante las primeras 24 horas de la apertura, solo se podrán recibir hasta $600.000 entre todas las transferencias enviadas a nuevas cuentas ingresadas.

: durante las primeras 24 horas de la apertura, solo se podrán recibir hasta $600.000 entre todas las transferencias enviadas a nuevas cuentas ingresadas. Desde los puntos CajaVecina entre Cuentas BancoEstado: el límite diario para transferir por CajaVecina entre cuentas propias y de terceros BancoEstado es de $200.000.

Cabe destacar que aunque el monto de las cuentas nuevas ($200.000) dura un período normal de 24 horas, “en algunos casos, estos máximos podrían extenderse hasta 72 horas para mayor seguridad”.

¿Cuál es el monto máximo que puedo tener en la Cuenta Rut?

También, BancoEstado contempla dos límites de montos operacionales en la Cuenta RUT. El primero es el de abonos o depósitos, cuya suma “no debe exceder de $4.000.000 en el mes calendario. Este contador se renueva el primer día de cada mes”.

Además, el máximo de saldo permanente en la cuenta es de hasta $5.000.000. El organismo resaltó que “para poder efectuar transacciones de abono a la Cuenta RUT de forma exitosa, estos dos límites se deben cumplir de forma conjunta”.

Todo sobre Cuenta RUT