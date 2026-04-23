Nuevos diseños de Cuenta Rut: ¿Cómo se obtiene?

23 abr. 2026 - 20:00 hrs.

BancoEstado reveló los nuevos diseños “más PRO” asociados a la tarjeta Cuenta RUT, en virtud de los 170 años de la institución financiera.

A través de su página web, anunciaron que esta actualización “nace de la fuerza de nuestra tierra, la majestuosidad de la cordillera, la grandeza del cóndor y los minerales del país”.

Son tres las nuevas ediciones: la primera hace referencia a la roca lapislázuli, y las otras dos están inspiradas en los metales litio y cobre. La fabricación de todas ellas es con material de PVC reciclado, el cual “permite dar un nuevo uso al plástico”.

Estas tarjetas se destacan por tener un formato vertical con los datos en una sola cara (el reverso) y poseer chip contactless para pagos rápidos y seguros.

Por último, tienen un “diseño limpio (que) incluye un troquel para facilitar uso a personas con discapacidad visual”.

¿Cómo obtener la nueva tarjeta RUT?

De acuerdo con BancoEstado, para obtener esta nueva edición por los 170 años, se debe solicitar la renovación desde la aplicación o en la página web bancoestado.cl.

Una vez pedida, la tarjeta será recibida a domicilio con delivery en un plazo (estimado) de 8 días hábiles por un costo de $4.900.

Es importante resaltar que estos dos son los únicos métodos disponibles para obtener los modelos recientes, ya que si se renueva la tarjeta en las sucursales BancoEstado o BancoEstado Express, se recibirá el diseño clásico.

¿Qué es la Cuenta RUT?

Cabe recordar que la Cuenta RUT es el producto estrella de BancoEstado, utilizado por millones de chilenos para gestionar su dinero, así como recibir los subsidios y bonos estatales.

Son varios los beneficios que ofrece esta cuenta que es de tipo vista: no requiere acreditar renta ni antecedentes comerciales, y tampoco tiene costos de apertura ni de manutención.

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