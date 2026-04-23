"Me parece injusto el mito": Benjamín Vicuña responde a pregunta sobre su fama de infiel

23 abr. 2026 - 21:15 hrs.

Durante una reciente entrevista en el espacio digital "Ángel Responde", el actor chileno Benjamín Vicuña vivió un momento de tensión tras ser consultado de manera directa sobre su pasado amoroso.

El conductor del programa, Ángel de Brito, planteó una interrogante sobre si el intérprete había sido infiel de manera recurrente a lo largo de su vida. Esta situación generó una reacción inmediata en el estudio y se viralizó en redes sociales.

Al recibir la pregunta, Vicuña se mostró inicialmente sonriente, pero luego dio paso a una expresión de seriedad. Ante la insistencia del periodista, quien justificó su consulta señalando que era un tema ineludible, el actor decidió responder y reflexionó sobre sus acciones pasadas.

En su intervención, admitió haber cometido errores en etapas anteriores, aunque enfatizó que esas equivocaciones no deberían definir la totalidad de su persona ni clasificarlo de forma permanente.

Benjamín Vicuña, entrevista con Ángel de Brito

Reacción de Benjamín Vicuña a la pregunta de Ángel de Brito

"Mira... Te lo dije en su momento; creo que si me equivoqué en algún momento de mi vida, es lo que me hace ser quien soy. Obviamente, uno no debe estar orgulloso de los errores, pero tampoco te condicionan ni clasifican", empezó diciendo, luego de que Ángel de Brito preguntara si siempre había sido infiel.

Seguido de esto, el actor agregó: "Si vos mentiste alguna vez —que seguramente lo hiciste—, no puedo decir 'Ángel es un gran mentiroso'. En ese sentido, me parece injusto el mito”.

Inmediatamente, De Brito replicó "¿Pero sabés que tenés el mote, No?". A lo que Vicuña contestó: "Sí lo tengo como lo tiene mucha gente, pero así como eso, aunque no lo dicen tanto, tengo el mote de ser generoso, un tipo empático, buen papá, de tener una fundación...".

"¿Pero te pesa esa fama?", preguntó el periodista. "No, me molesta. No me parece lindo, son cosas de una etapa y de crecimiento. Creo que está exacerbado por una caricatura que no es así", cerró.

Benjamín Vicuña, entrevista con Ángel de Brito

"¿Siempre fuiste infiel?": La pregunta de Angel de Brito a Benjamín Vicuña pic.twitter.com/5fAvuQOMXc — tronk (@TronkOficial) April 23, 2026

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