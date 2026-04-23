Pancho Saavedra habla sobre el motivo tras la decisión de no exponer a sus hijos

23 abr. 2026 - 17:09 hrs.

¿Qué pasó?

El reconocido animador chileno Francisco Saavedra ha sido enfático al explicar las razones detrás de su decisión de no mostrar los rostros de sus hijos, Laura y Emilio, en las plataformas digitales.

A pesar de ser una figura pública con una presencia activa en redes sociales, el comunicador ha establecido un límite estricto para proteger la intimidad de los niños, priorizando su seguridad y bienestar por sobre la exposición mediática.

Saavedra conformó una familia junto a su esposo, el abogado Jorge "Coke" Uribe, con quien se convirtió en padre por primera vez en 2018 y seis años más tarde, sumaron a Emilio, el cuarto integrante de su núcleo familiar.

¿Por qué Pancho Saavedra no expone a sus hijos en redes sociales?

Esta determinación no es fortuita, sino que nace de una convicción profunda sobre el respeto al espacio personal de sus hijos. Saavedra afirma que, al ser niños pequeños, aún no tienen la capacidad de decidir si quieren o no ser parte del escrutinio público que conlleva la fama de sus padres.

En una reciente intervención que tuvo en el programa de farándula Hay que Decirlo, abordaron la polémica que enfrenta a Rafael Araneda y a Sergio Rojas, luego de que este último se refiriera públicamente sobre el hijo de Araneda y Marcela Vacarezza.

Francisco "Pancho" Saavedra en Hay que Decirlo

En ese contexto, al ser consultado por su reacción, en caso de ser él quien hubiese ocupado el lugar de Arafel Araneda, "Pancho" respondió que su "reacción es mucho más animal. Sí, es animal. Yo creo que a todos como papás nos cambia la vida y ya nada es tan importante como tu hijo".

Durante la conversación, aclaró el motivo de su decisión respecto a no exponer a sus hijos y aseguró que "no le permito a nadie que los toque... Los cuido no exponiéndolos y marcando los límites".

Disputa legal entre Rafael Araneda y Sergio Rojas

El conflicto entre Rafael Araneda y Sergio Rojas tuvo su origen en una serie de comentarios emitidos por el periodista de espectáculos en su programa, donde cuestionó la integridad profesional y personal del animador.

La situación escaló cuando Rojas utilizó su tribuna mediática para lanzar críticas directas que, a juicio de Araneda, sobrepasaron los límites del respeto y afectaron su honra, lo que motivó que el exconductor del Festival de Viña tomara medidas legales para frenar las constantes alusiones y descalificaciones en su contra.

Tras un proceso de mediación judicial, ambas figuras lograron alcanzar un acuerdo para poner fin al litigio y evitar una instancia judicial mayor.

Como parte de los términos establecidos, Sergio Rojas se comprometió a ofrecer una disculpa pública y a abstenerse de emitir nuevos juicios de valor o comentarios difamatorios respecto a la figura de Araneda.

Con este pacto de no agresión y el compromiso de rectificar las declaraciones previas, los involucrados cerraron el capítulo legal, buscando así restablecer un marco de respeto mutuo dentro del ámbito comunicacional.

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