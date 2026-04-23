Inasistencia en el trabajo: ¿Qué documentos sirven para justificar?

23 abr. 2026 - 19:00 hrs.

Las inasistencias en el lugar de trabajo deben ser justificadas, a fin de evitar escenarios complejos que puedan acarrear sanciones o contingencias en la Inspección del Trabajo.

De acuerdo con Buk, la inasistencia injustificada es una de las causales de término de contrato más delicadas de aplicar en territorio chileno. En consecuencia, es fundamental tener claro cuál es el manejo correcto de este tipo de situaciones.

En el artículo 160, N°3 del Código del Trabajo se establecen los requisitos precisos para que una ausencia sea causal de despido sin derecho a indemnización.

¿Qué documentos sirven para justificar una inasistencia en el trabajo?

Las ausencias sin previo aviso no son necesariamente injustificadas, pues hay ciertos documentos que sirven para avalar una inasistencia en el trabajo de forma legal.

Licencia médica: Es la justificación más habitual. En el caso del sector privado, el trabajador tendrá un plazo de 2 días hábiles, a contarse desde el inicio del reposo para presentar la licencia médica al empleador.

Fuerza mayor o Caso Fortuito: Esta justificación corresponde a eventos imprevistos e imposibles de resistir, estipulados en el artículo 45 del Código Civil. Entre estos causales figuran desastres naturales y emergencias de salud graves que sean comprobables.

Criterio de la DT: La falta de aviso inmediato no hace que la ausencia sea considerada injustificada de forma automática, siempre que exista una causa real. Sin embargo, en el caso de que el trabajador no presente el sustento legal, la causal del Art. 160 N°3 se mantiene firme.

Consideraciones legales

Tanto la jurisprudencia administrativa de la Dirección del Trabajo (DT) como los tribunales han establecido que la justificación a una falta puede ser posterior. Sin embargo, precisan que el motivo de la ausencia debe ser legítimo.

Según la ley chilena, se puede poner término a un contrato laboral si el trabajador falta sin justificación previa o posterior bajo parámetros como dos días seguidos en el mes, dos lunes en el mes o un total de tres días en el mes.

Todo sobre Trabajador