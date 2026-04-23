Una ciudad en el aire: Así es el impresionante rascacielos horizontal que construyó China

23 abr. 2026 - 19:45 hrs.

China impactó al mundo con la inauguración de una obra arquitectónica pocas veces vista: "The Crystal". Se trata de una gigantesca estructura horizontal suspendida a 250 metros de altura en la ciudad de Chongqing.

El proyecto forma parte del complejo Raffles City y destaca por conectar varias torres como si fuera un puente aéreo futurista. Además, es el rascacielos horizontal más alto del mundo.

¿Cómo es "The Crystal"?

La estructura tiene 300 metros de largo y une seis de las ocho torres del complejo, aunque solo es sostenida por cuatro de ellas, mientras otras dos torres de más de 350 metros lo complementan a ambos costados. El resultado es una especie de "ciudad en el aire".

La construcción se ha viralizado por su diseño poco común y por una cifra sorprendente: supera las 12 mil toneladas de acero, más que la Torre Eiffel de París. Fue diseñada por el reconocido estudio Safdie Architects.

Para levantar la estructura, los constructores dividieron el cilindro en varios segmentos. Parte se ensambló sobre las torres y otras secciones fueron elevadas posteriormente mediante sistemas hidráulicos, en una operación considerada de alta complejidad que requirió una inversión de 4.800 millones de dólares.

Foto: Landezine Award

¿Qué hay dentro del rascacielos?

Más allá de su impactante exterior, el interior fue pensado para el turismo y experiencias exclusivas. Cuenta con un mirador con piso de vidrio, jardines elevados, restaurantes con vista panorámica y áreas privadas, que incluyen dos piscinas de 50 metros.

Su principal atractivo es la cubierta de 1.500 metros cuadrados, con suelo de cristal que permite caminar literalmente sobre el vacío.

Además, el complejo de 220 mil metros cuadrados incluye 1.400 departamentos, un centro comercial, oficinas, un hotel de lujo y conexión directa con transporte público, consolidándose como una microciudad moderna en el corazón de la ciudad.

Foto: Landezine Award

Foto: Landezine Award

Foto: Landezine Award

Foto: Landezine Award

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