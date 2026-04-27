Fondo Semilla del Fosis: Estos son los requisitos para postular

27 abr. 2026 - 19:00 hrs.

Las postulaciones al programa Semilla del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (Fosis) ya están disponibles, bajo el cumplimiento de ciertos requisitos.

Según la Ventanilla Única Social, el fondo entrega capacitación, financiamiento y asesoría para el desarrollo de un negocio o el fortalecimiento de un pequeño emprendimiento que ya funcione. El fin es que el beneficiario pueda generar o aumentar sus ingresos.

En el caso de hacer el trámite y no ser seleccionado, existe la opción de acudir a las Oficinas de Atención Ciudadana del Fosis regional, para conocer las causas y contemplar otras alternativas de apoyo.

¿Cuáles son los requisitos para postular al fondo Semilla del Fosis?

Para tener acceso a este fondo se debe cumplir con los siguientes requisitos:

Ser mayor de 18 años.

Contar con cédula de Identidad chilena.

chilena. Estar dentro del 40% de mayor vulnerabilidad del Registro Social de Hogares (RSH) o ser parte del Subsistema Seguridades y Oportunidades.

del Registro Social de Hogares (RSH) o ser parte del Subsistema Seguridades y Oportunidades. Tener una idea de negocio o un pequeño negocio en funcionamiento.

en funcionamiento. Estar cesante o tener un empleo precario.

Vivir en una comuna en la que se desarrolle el programa.

Quienes cumplan con lo requerido y tengan intención de postularse lo pueden hacer, de manera gratuita, ingresando al siguiente enlace. Una vez dentro, se debe suministrar la Clave Única, completar el formulario correspondiente y se dará por finalizado el proceso.

Consideraciones del beneficio

El proceso de postulación al fondo Semilla del Fosis tiene una duración de dos semanas. Inició el pasado miércoles 15 de abril y cerrará el próximo jueves 30 de abril.

Sin embargo, el ente gubernamental sugiere que, durante el año, pueden existir llamados extraordinarios informados por medio de sus canales digitales.

Cabe mencionar que existen cupos limitados para esta iniciativa, pero se puede consultar la disponibilidad del programa en una comuna determinada haciendo contacto con la Oficina Regional FOSIS.

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