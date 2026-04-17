Hay 28 mil cupos para programas del Fosis: Así puedes postular

17 abr. 2026 - 10:00 hrs.

Los programas para emprendedores del Fondo de Solidaridad e Inversión Social (Fosis) tendrán un nuevo proceso de postulaciones, para el cual se habilitaron 28 mil cupos.

Según el Gobierno de Chile, esta iniciativa está destinada a apoyar a personas con cierto grado de vulnerabilidad, que tienen interés en generar ingresos propios. En 2026, el ente gubernamental destinó una inversión de $29 mil millones al financiamiento de estas herramientas de crecimiento para la ciudadanía.

Se estima que un 86% de los usuarios de estos programas son mujeres. Por tanto, esta iniciativa mantiene la orientación hacia la autonomía económica femenina y la superación de la pobreza.

¿Cómo se puede postular a los programas del Fosis?

El proceso para postularse a los programas del Fosis se hace por medio del sitio web oficial del servicio, al que se puede acceder a través del siguiente enlace.

Bastará la ClaveÚnica para poder hacer el proceso, tanto en el programa Emprendamos como para la línea Semilla. En esta plataforma se encuentran todos los detalles necesarios del trámite, que implica iniciar sesión, completar un formulario, postular y hacer seguimiento a los avances del procedimiento.

Requisitos para tener acceso al beneficio

Para tener acceso a los beneficios de los programas para emprendedores del Fosis, los destinatarios deben cumplir con ciertos requisitos, entre los cuales destacan:

Tener una edad igual o superior a los 18 años.

Tener Cédula de Identidad vigente.

Residir en un territorio o comuna en el que se esté ejecutando el programa.

en el que se esté ejecutando el programa. Pertenecer al 40% más vulnerable de acuerdo al Registro Social de Hogares (RSH) para la línea Semilla.

de acuerdo al Registro Social de Hogares (RSH) para la línea Semilla. Pertenecer hasta el 60% más vulnerable del RSH para el programa Emprendamos.

El informe destaca que podrían existir requisitos adicionales de acuerdo a la comuna en la que se haga la postulación.

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