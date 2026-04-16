Bono por Formalización del Trabajo: ¿Cuál es la edad mínima para recibirlo?

16 abr. 2026 - 09:00 hrs.

El ingreso al mundo laboral formal trae consigo importantes beneficios estatales. Uno de ellos es el Bono por Formalización del Trabajo, un aporte económico único destinado a apoyar a las familias más vulnerables del país.

Este incentivo monetario de hasta $302.505 se entrega por una sola vez y no requiere postulación previa. Sin embargo, el Estado establece condiciones para su otorgamiento, siendo la edad del trabajador un factor clave a evaluar.

¿Desde qué edad se puede recibir el Bono por Formalización del Trabajo?

De acuerdo a ChileAtiende, este beneficio puede recibirlo una persona desde los 18 años en adelante, siempre que sea usuario o integrante de una familia usuaria del Subsistema Chile Seguridades y Oportunidades.

Requisitos para obtener el Bono por Formalización del Trabajo

Si la persona cumple con la edad mínima y la participación en el Subsistema, también tendrá que:

Estar activo en el proceso de Acompañamiento Sociolaboral dentro de los Familias, Abriendo Caminos o Calle.

Incorporarse por primera vez a un trabajo formal.

Registrar al menos cuatro cotizaciones continuas (para salud y pensiones, o para el seguro de cesantía). Estas deben estar declaradas y pagadas dentro del período de participación efectiva en el Acompañamiento Sociolaboral.

Cabe mencionar que cada integrante de una misma familia que cumpla estos requisitos también podrá recibir el bono.

¿Cómo se paga el Bono por Formalización del Trabajo?

Esta bonificación se paga exclusivamente a través de un depósito en la CuentaRUT de BancoEstado. Si la persona no tiene, el Ministerio de Desarrollo Social le abrirá una sin costo.

Así, deberá acercarse a una sucursal de BancoEstado con la cédula de identidad para activar la cuenta, retirar la tarjeta y efectuar el cobro. El plazo para este trámite es de 18 meses; si no lo hace en ese tiempo, se entiende que renuncia al beneficio.

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