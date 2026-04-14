Bono Pad hernia abdominal: ¿Cuánto paga el usuario?

14 abr. 2026 - 18:00 hrs.

Por medio del Fondo Nacional de Salud (Fonasa), los diagnosticados con hernia abdominal también tienen acceso a un Bono Pad para tal fin.

Según Fonasa, la ventaja de este paquete de atención médica está en el establecimiento de un monto fijo y conocido que permite al paciente tener acceso a las intervenciones quirúrgicas o procedimientos médicos requeridos sin contratiempos.

El ente precisa que esta iniciativa es una apuesta a la tranquilidad financiera, dando garantías de que no habrá costos extras, debido a que el bono contempla la cobertura financiera de todos los servicios e insumos médicos asociados al proceso.

¿Cuánto paga el usuario por el Bono Pad hernia abdominal?

Existen dos formatos de bonos PAD asociados a la afección de hernia abdominal. El costo que debe pagar el usuario dependerá de la gravedad de la patología que presente.

Si se trata de una hernia abdominal simple, el paciente tendrá que asumir un copago por un monto de 452.940, pero si se trata de una hernia abdominal complicada, el monto que deberá pagar el paciente es de 704.950.

Como en todos los paquetes de esta modalidad, el monto cubre la atención completa, que incluye honorarios profesionales, derecho a pabellón, costos por los días cama, medicamentos, exámenes, insumos, estudios y atenciones postoperatorias hasta 15 días después del alta.

Otras hernias cubiertas por el Bono Pad

Además de haber bonos Pad para hernias abdominales simples y complicadas, también hay para Hernia del Núcleo Pulposo (cervical, dorsal, lumbar). En el caso de esta afección médica, el paciente debe cancelar un valor de 1.141.260 para acceder al paquete.

Atender estas protusiones de forma oportuna permite preservar la salud y fomentar la integridad física individual, gracias a la obtención de diagnósticos adecuados y tratamientos precisos.

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