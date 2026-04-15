Dueñas de casa pueden recibirlo: Los montos del Bono de Protección

15 abr. 2026 - 08:00 hrs.

Las dueñas de casa representan un pilar fundamental en los hogares chilenos. Por ello, para apoyarlas en la economía familiar, el Estado les entrega el Bono de Protección, un beneficio económico mensual que no requiere ningún tipo de postulación.

Este aporte estatal acompaña directamente a las familias más vulnerables durante un período continuo de 24 meses (dos años). El sistema deposita el dinero de forma automática y el monto varía según el tiempo de permanencia en los programas sociales.

¿Cuánto paga el Bono de Protección?

De acuerdo a ChileAtiende, el monto puede variar conforme a la etapa de acompañamiento en la que se encuentre la familia:

Primeros 6 meses de acompañamiento: recibe $24.523 mensuales.

recibe $24.523 mensuales. Desde el mes 7 al mes 12: $18.664 mensuales.

$18.664 mensuales. Desde el mes 13 al mes 18: $12.832 mensuales.

$12.832 mensuales. Desde el mes 19 al mes 24: $22.007 mensuales. Este valor corresponde al monto del Subsidio Único Familiar (SUF).

Cabe mencionar que estos valores se reajustan automáticamente el 1 de febrero de cada año.

Requisitos para obtener el Bono de Protección

Este beneficio es exclusivo para las personas pertenecientes al Subsistema Seguridades y Oportunidades, quienes lo recibirán al:

Haber aceptado la invitación a participar en alguno de los programas del subsistema (Familias, Abriendo Caminos, Calle o Vínculos).

Haber firmado una carta de compromiso y el respectivo Plan de Intervención.

Al cumplir con estas condiciones, se activará automáticamente y la familia comenzará a recibirlo tras iniciar el acompañamiento.

¿Cómo se paga el Bono de Protección?

El pago se realiza exclusivamente a través de un depósito bancario a la Cuenta RUT de BancoEstado.

Si el beneficiario no tiene, el Ministerio de Desarrollo Social solicitará la apertura sin costo ni trámites. Así, la persona podrá acudir con su cédula de identidad a la sucursal más cercana para retirar la tarjeta física y cobrar.

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