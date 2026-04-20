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Uber expande su negocio y crea "Uber Meals": Ahora intermediará en la venta de colaciones

¿Qué pasó?

La plataforma de movilidad Uber, reconocida también por contar con su filial, Uber Eats, especializada en la entrega de comida a domicilio desde restaurantes y tiendas, anunció la creación en Chile de la sociedad Uber Meals Chile SpA, que contará con una importante función para las empresas.

De acuerdo a lo informado por el Diario Oficial, la sociedad fue constituida por Uber Portier B.V., y estará orientada a la gestión y administración de beneficios de alimentación a través de plataformas digitales para las compañías.

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Plataforma para gestionar colaciones

De acuerdo al documento, el fin principal de la nueva empresa será la operación, administración y explotación de aplicaciones y plataformas informáticas destinadas a intermediar en la venta de colaciones. Este servicio estará dirigido a empresas, entidades públicas o privadas y empleadores que entreguen el beneficio de alimentación a sus trabajadores.

Asimismo, la sociedad contempla el desarrollo, mantención y comercialización de software enfocado en la gestión, administración y canje de estos beneficios.

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En ese contexto, Uber Meals Chile SpA podrá emitir, administrar y recargar vales o cupones, tanto físicos como digitales, con un valor en dinero para que los trabajadores puedan adquirir alimentos a través de la plataforma.

El documento establece que estos vales no serán canjeables por dinero en efectivo ni por productos distintos a la alimentación.

“Un Uber Eats para empresas

Entre sus funciones, la empresa también podrá encargarse de la recaudación, administración y distribución de los recursos provenientes de la venta de colaciones, así como del pago a los proveedores asociados.

Además, la plataforma podrá operar en la intermediación de otros productos y servicios lícitos, aunque excluyendo expresamente aquellos que no correspondan al beneficio de alimentación, como bebidas alcohólicas u otros productos no alimenticios cuando opere bajo esta modalidad.

La iniciativa forma parte de la expansión de Uber en Chile. Desde la compañía aclararon a Diario Financiero que Uber Meals funcionará como “un Uber Eats para empresas”, enfocado en facilitar la entrega y gestión de beneficios de alimentación para trabajadores.

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