Hasta 50 mm: Meteorología emite aviso por "precipitaciones normales a moderadas" para zonas de dos regiones

19 abr. 2026 - 12:23 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por "precipitaciones normales a moderadas" para zonas de dos regiones del país.

El aviso, que responde a la condición sinóptica de "sistema frontal", estará vigente desde la tarde de este domingo 19 de abril hasta la mañana del lunes 20 del presente mes.

¿En qué zonas podrían haber precipitaciones?

El aviso de la DMC está dirigido a las regiones de O'Higgins y Maule, donde podrían caer hasta 50 milímetros (mm) de agua.

En concreto, estos son los mm que se esperan para las zonas de las regiones antes mencionadas:

Región de O'Higgins

Valle: 25-35 mm (San Fernando).

Precordillera: 30-40 mm.

Cordillera: 40-50 mm.

Región del Maule

Precordillera: 30-40 mm (tramo norte).

Cordillera: 40-50 mm (tramo norte).

La DMC emite un aviso cuando se "pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".

A raíz de lo anterior, el organismo llama a la población a mantenerse informada, sobre todo si se "realizan actividades expuestas a riesgos meteorológicos".

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