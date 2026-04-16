Vuelve la lluvia a Santiago este viernes: Conoce hora y sector en que se registrarán precipitaciones

16 abr. 2026 - 08:50 hrs.

¿Qué pasó?

El periodista de Meganoticias especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, entregó detalles sobre las lluvias pronosticadas para los próximos días en algunos sectores de la Región Metropolitana.

¿Dónde lloverá en la Región Metropolitana?

Durante la mañana del jueves, el cielo estará con nubosidad parcial, pero en la tarde quedará completamente cubierto, dando paso a precipitaciones para la jornada siguiente.

"En la madrugada del viernes, precipitaciones básicamente hacia el sector oriente de la Región Metropolitana", informó Sepúlveda.

El fenómeno se dará hacia la cordillera, en zonas como "San José de Maipo, Farellones, Buin, Paine y Huelquén", explicó. También se espera que caigan algunas gotas en parte del Gran Santiago, como Peñalolén o La Florida.

"Será una precipitación sectorizada, débil. Por ejemplo, lo más probable es que hacia Melipilla y Curacaví no caiga nada. Colina sí, por supuesto, porque está más pegadito a la cordillera", precisó el periodista.

¿A qué hora se registrarán las precipitaciones?

Respecto a la ventana de tiempo de estas precipitaciones, Sepúlveda aclaró que serán cerca de siete u ocho horas, desde pasada esta medianoche hasta la mañana del viernes.

"Tipo 1 ó 2 de la madrugada, hasta más o menos las 8 ó 9 horas del viernes (...) puede caer agüita. El resto del día no, después vamos a quedar con sol", aclaró. Sin embargo, en la tarde se volverá a nublar, y se esperan extremas de 10°C y 22°C.

En cuanto a la calidad de agua que podría caer, indicó que en algunos sectores pueden tener menos de un milímetro, mientras que en sectores precordilleranos, quizá dos milímetros.

Por ello, no será necesario el paraguas: "Cuando salga de casa en la mañana, va a estar goteando y, después, a las 9 y 10 horas, ya no", comentó.

Posibles precipitaciones este fin de semana

Para el sábado 18 de abril, el cielo variará de parcial a nublado durante la tarde, con extremas de 10°C y 21°C. Existe "probabilidad de chubascos solo en la cordillera", anunció.

El domingo, agregó que "es probable que en la tarde caigan precipitaciones", pero es una información que todavía no se ha podido confirmar.

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