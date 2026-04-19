"Construido con ingeniería 100% chilena": El primer crucero híbrido-eléctrico de América navega por primera vez en Valdivia

19 abr. 2026 - 20:25 hrs.

¿Qué pasó?

Este domingo la industria naval chilena vivió un hito histórico, ya que en horas de la tarde el Magellan Discoverer realizó su primera navegación por la ciudad de Valdivia, en la región de Los Ríos. Se trata del primer crucero híbrido-eléctrico de América que fue "construido con ingeniería 100% chilena".

Magellan Discoverer realiza su primera navegación

Fue a las 15:00 horas cuando la nave construida en los astilleros ASENAV comenzó su travesía por puntos emblemáticos de la ciudad, como el Puente Cau Cau y el Puente Cruces, recorriendo los ríos Calle Calle, Cau Cau, Cruces y Valdivia.

Debido a sus dimensiones de 94 metros de largo (eslora), 17,20 metros de ancho (manga) y 30,5 metros de altura, el paso del navío por el Puente Cau Cau requirió de un trabajo conjunto con el MOP, ya que el viaducto requirió una basculación especializada de 30°, superando su apertura habitual cercana a los 28°.

"El Magellan Discoverer es un crucero único, construido con ingeniería 100% chilena y equipado con una tecnología de propulsión híbrida-eléctrica sin comparación dentro del continente", dijo el gerente general de ASENAV, Fernando Rodríguez, tras este importante hito.

ASENAV

El ejecutivo agregó que "esta primera navegación refuerza la importancia de iniciativas como el Plan Nacional Continuo de Construcción Naval, para consolidar capacidades industriales, desarrollar talento local y proyectar a Chile como una potencia de clase mundial".

"Como pioneros e impulsores del turismo antártico de Aero cruceros, estamos muy contentos y orgullosos de que una empresa magallánica y chilena como la nuestra haya logrado concretar este mega proyecto", dijo por su parte Verónica Peragallo, la CEO de Antartica21, operadora mandante del crucero.

Desde ASENAV explican que Magellan Discoverer es "un proyecto naval inédito que destaca por su estilo boutique similar al de un yate" que incorpora un "sistema de propulsión híbrido diésel-eléctrico que permite reducir las emisiones de CO?, disminuir el ruido submarino y optimizar su eficiencia energética".