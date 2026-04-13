Nuevo Strip Center abrirá en la región de Los Ríos: Un conocido supermercado será su tienda ancla

13 abr. 2026 - 15:51 hrs.

¿Qué pasó?

La ciudad de Valdivia se prepara para recibir un nuevo hito en su desarrollo urbano y comercial. La gestora inmobiliaria Bicentenario Capital ha puesto en marcha un ambicioso proyecto en la capital de la Región de Los Ríos.

Se trata de la construcción de un moderno strip center que busca satisfacer la creciente demanda de servicios y retail en una de las zonas con mayor proyección habitacional de la ciudad: El sector Altos de Guacamayo.

Este proyecto, que representa una inversión aproximada de $7 millones de dólares, no solo fortalecerá la infraestructura comercial local, sino que también se posicionará como un punto de encuentro estratégico para los habitantes del sector.

El nuevo centro comercial se emplazará en un terreno de cerca de 5 mil m2. Su ubicación no es casual, el área de influencia del proyecto comprende la intersección de la Avenida Circunvalación Nueva Región Poniente, una zona que ha experimentado un crecimiento demográfico acelerado en los últimos años.

Con una superficie construida de aproximadamente 3.800 metros cuadrados, el strip center contará con un total de 31 locales comerciales, diseñados para albergar una amplia gama de servicios que van desde farmacias y tiendas de conveniencia hasta opciones gastronómicas.

Impacto urbano del nuevo Strip Center Valdivia

El desarrollo de este Strip Center en Valdivia no está exento de consideraciones ambientales y urbanísticas de gran importancia. Al estar ubicado a pocos metros del río Valdivia, la empresa ha debido someter el proyecto a rigurosos procesos de evaluación para asegurar su armonía con el entorno.

La cercanía con este ecosistema de alta biodiversidad, ha exigido que el diseño considere una integración respetuosa con el paisaje y la infraestructura hídrica del sector y a su vez fortalece la plusvalía del sector.

De esta forma, la obra promete ser un motor de dinamismo económico, generando empleos locales y mejorando la calidad de vida de los valdivianos al acercar servicios esenciales a sus hogares de manera sostenible y moderna.

Oferta comercial y equipamiento

De acuerdo con información revelada por el Diario Financiero, Bicentenario Capital, la empresa administradora del proyecto se abstuvo de entregar mayores detalles, bajo el argumento de cláusulas de confidencialidad.

Lo que sí se conoce, es que el recinto contará con un supermercado Líder Express como tienda ancla. Además de una farmacia, un local de una conocida cadena nacional de pizzas, tienda para mascotas, y otros servicios. También, habrá estacionamiento para 110 vehículos y 40 bicicleteros.

Google Maps. Ubicación del Strip Center Valdivia.

Polémica en Valdivia

Iván Poduje, ministro de Vivienda y Urbanismo, denunció una supuesta falta de terrenos para la construcción de viviendas debido a la protección de humedales.

"En el caso de Valdivia tenemos tierra en Guacamayo, que queda poca, y en Las Ánimas hay unas opciones que también son limitadas... Los humedales que se han definido, por una mala interpretación de la ley de humedales, abarcan casi toda la ciudad", expresó el ministro agregando que esa es la razón por la que no hay posibilidad de adquirir terrenos.

En ese sentido, la alcaldesa de Valdivia Carla Amtmann (FA), aseguró que la ciudad dispone de más de 140 hectáreas habilitadas con servicios sanitarios, precisando que existe un catastro total de 342 hectáreas identificadas como suelos aptos o sitios eriazos dentro del radio urbano para futuros proyectos habitacionales.

Amtmann enfatizó que el verdadero obstáculo para el desarrollo inmobiliario no es la Ley de Humedales, sino las dificultades de gestión y financiamiento para habilitar terrenos que sean seguros y cuenten con servicios básicos.

Además, explicó que construir en zonas de humedales es técnicamente inviable y riesgoso, ya que se trata de suelos inundables que comprometen la estabilidad de las obras a largo plazo.

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