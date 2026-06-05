Quedó huérfana de niña, ahora tiene 76 años y sigue trabajando: Adulta mayor impacta con relato en "Carmen Gloria: Fuerte y Claro"

05 jun. 2026 - 16:06 hrs.

En el programa de Mega, "Carmen Gloria: Fuerte y Claro", expuso una de las realidades más crudas y alarmantes que atraviesa el país: la desprotección total de los adultos mayores.

A través del relato de la señora María Muñoz, de 76 años, el espacio visibilizó cómo el sistema actual obliga a miles de personas en edad de jubilar a continuar trabajando en labores de alta exigencia física para poder, literalmente, sobrevivir.

Una vida entera de esfuerzo sin derecho al descanso

La historia de la señora María es sinónimo de resiliencia, pero también de una profunda injusticia. Huérfana desde los 7 años, comenzó a trabajar a esa corta edad en las viñas y campos del sur de Chile para sacar adelante a sus 10 hermanos.

A los 12 años se trasladó a Santiago para desempeñarse como asesora del hogar, labor que ejerció de forma ininterrumpida hasta el año 2018.

Aunque pensó que la jubilación le traería el merecido descanso tras décadas de esfuerzo, la realidad fue un golpe brutal: su pensión inicial era de apenas 150.000 pesos.

"Tenía que decidir si pagaba las cuentas o comíamos, porque las dos cosas no alcanzaban", relató con emoción en el programa.

Para subsistir y hacerse cargo de su hermana (quien padece de una severa artrosis con reumatismo que le impide trabajar), María tuvo que volver a emplearse a una avanzada edad, esta vez realizando exigentes labores de aseo y jardinería en las plazas públicas.

Crisis actual y escasos ingresos líquidos

A pesar de contar actualmente con la Pensión Garantizada Universal (PGU), sus ingresos líquidos apenas alcanzan los 320.000 pesos, una cifra que se reduce drásticamente debido a los descuentos por planilla que sufre tras haberse endeudado para costear una operación por un cáncer de tiroides.

Con cuentas de luz que superan los 40.000 pesos y el alza sostenida en el costo de la vida, el panorama se ha vuelto insostenible.

Por si fuera poco, la empresa externa de áreas verdes para la que trabajaba se encuentra paralizada por una huelga desde abril, lo que deja a cerca de 700 trabajadores sin su sustento. Ante esta crisis, la señora María reveló que ha debido recurrir a las ollas comunes organizadas por el sindicato y los vecinos para poder alimentarse.

El panel del programa, liderado por Carmen Gloria Arroyo, destacó que el rebrote inflacionario ha provocado el regreso de estos comedores comunitarios, esenciales para que muchos ancianos tengan, al menos, un plato de comida al día.

María Muñoz en Carmen Gloria: Fuerte y Claro

El llamado de auxilio

Hacia el final de su intervención, la señora María aprovechó las pantallas para enviar un conmovedor mensaje a la animadora y a las autoridades.

"Yo lo único que le pido, señora jueza, es que nunca se olvide de los viejitos, porque así como yo, hay muchos viejitos que están sufriendo, pasan hambre, pasan frío y están en el abandono", agregó.

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