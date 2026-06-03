Pamela Lagos revela dura lucha contra enfermedad y recibe apoyo de Carmen Gloria Arroyo: "Te extrañamos"

03 jun. 2026 - 08:26 hrs.

La salud de Pamela Lagos conmovió profundamente a sus seguidores. Tras enfrentar un complejo escenario médico que comenzó a finales de 2025, la querida psicóloga y panelista conversó abiertamente sobre el difícil proceso que atraviesa.

Lagos habló con Página 7 y reveló detalles de su operación, el tratamiento que sigue actualmente y la inquebrantable red de contención que la sostiene, en la que la abogada Carmen Gloria Arroyo es fundamental en su día a día.

Hidrocefalia grave por tumor cerebral

El camino de Pamela comenzó específicamente el 29 de diciembre del año pasado, cuando fue diagnosticada con una hidrocefalia grave provocada por un tumor cerebral en la zona pineal.

Este vuelco de salud la llevó a pabellón el pasado 17 de enero, donde los cirujanos lograron extirpar con éxito el 80% de la masa tumoral. Hoy en día, la profesional batalla contra el porcentaje restante mediante exigentes sesiones de quimioterapia y radioterapia, un proceso que ella misma describe como difícil, pero en el cual se ha sentido profundamente acompañada y llena de amor.

Pamela Lagos / Instagram

El apoyo de Carmen Gloria Arroyo

Uno de los aspectos más conmovedores de su recuperación es la profunda e incondicional amistad de Carmen Gloria Arroyo. Tras más de una década trabajando codo a codo en la televisión chilena, el lazo entre ambas se ha vuelto indestructible.

Pamela detalló que la abogada le habla todos los días y que se mandan extensos audios. Esta contención diaria mantiene a la conductora pendiente de su evolución y la convierte en alguien clave dentro de su proceso de sanación.

Este apoyo mutuo también se hizo público. En el reciente debut televisivo del programa "Carmen Gloria: Fuerte y claro" de Mega, la abogada dedicó emotivas palabras a su compañera en pantalla, asegurando que extrañan su presencia.

"Me hace mucha falta, la extrañamos mucho. Ha sido mi partner y compañera de trabajo durante más de una década. Sabemos lo difícil del momento que estás viviendo y quiero que recibas el cariño mío y de todo el equipo que está acá. Te extrañamos y tu puesto sigue estando en el corazón de cada uno de nosotros y en nuestro programa", fueron parte de las palabras de la conductora del espacio.

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