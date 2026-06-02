Chilena emociona tras recibir prestigioso premio internacional: "Aún siento que estuviera viviendo ese momento"

02 jun. 2026 - 20:45 hrs.

A sus 21 años, Isidora Uribe todavía intenta dimensionar lo que acaba de vivir. La estudiante de Derecho, activista por los derechos de las personas con discapacidad y exembajadora de la Teletón regresó de Países Bajos con uno de los reconocimientos más importantes de Derechos Humanos, pero también con una sensación difícil de explicar.

Su historia fue destacada este martes en el estreno de "Carmen Gloria Fuerte & Claro" de Mega, espacio que no solo abordó problemas cotidianos, sino también historias que muestran avances y logros que ocurren en Chile.

Desde Middelburg, en Países Bajos, Isidora recibió el premio “Freedom from Want” (Libertad frente a la Necesidad) que entrega la Fundación Roosevelt, un reconocimiento que la sitúa junto a figuras internacionales que también han sido distinguidas, como Nelson Mandela, Angela Merkel, Volodímir Zelenski y Gisèle Pelicot.

La nominación destacó su trabajo por la inclusión social, su experiencia personal y la creación de “Encuentra tu lugar”, organización que impulsó siendo adolescente, además del concepto de “Agente Inclusivo”, iniciativa que busca que las personas identifiquen barreras y promuevan espacios más accesibles.

“Aún no me lo dimensiono”

Aunque el reconocimiento ya ocurrió hace algunos días, la emoción sigue intacta. En conversación con el programa de Mega, Isidora reconoció que aún procesa lo vivido.

“La verdad, muchas emociones. O sea, ya ha pasado un poco de tiempo, pero aún siento que estuviera viviendo ese momento, porque yo creo que es algo impensado para mí, con tan solo 21 años, recibir uno de los premios más importantes en temas de protección de Derechos Humanos; la verdad, aún no me lo dimensiono”, expresó.

El dolor que marcó el inicio de su camino

El trabajo de Isidora nació desde una experiencia personal. Según relató, el bullying y la exclusión que enfrentó fueron parte importante de una decisión que se transformó en un proyecto de vida.

“La verdad no, porque todo partió justamente —y tiene que ver también con el premio que recibí— frente a mi propia necesidad de haber sufrido bullying, de haber experimentado cómo la sociedad te excluye solo por ser quien tú eres, solo porque tu diferencia es parte de tu identidad”, contó.

A partir de esa experiencia, decidió actuar.

“Eso fue lo que me llevó a decidir como: Oye, desde este privilegio que yo tengo de poder volver a estudiar, de estar en un colegio que sea inclusivo, que era la institución Teresiana, tengo que armarme de valor y decidí que voy a hacer algo por los demás para que nadie más pase por lo mismo’”, sostuvo.

El inesperado mensaje que creyó que era una estafa

La ceremonia reunió a importantes líderes mundiales, entre ellos reyes, primeros ministros y presidentes, un escenario que Isidora aseguró que jamás imaginó vivir.

“La verdad, yo jamás me imaginé estar en un contexto como ese. O sea, cuando yo recibí el DM de Instagram o el mensaje de Instagram que decía que había recibido este premio, pensé en un principio que era hasta una estafa”, relató.

Sin embargo, decidió asumir el desafío con una idea clara: transmitir el valor de la inclusión y convertir esa vitrina internacional en una oportunidad para visibilizar la realidad de las personas con discapacidad.

El discurso que nació desde el corazón

Uno de los momentos más comentados de la ceremonia fue el discurso de Isidora, que terminó con una ovación del público.

Según contó, aunque había preparado un texto específico, los nervios la hicieron cambiar el plan a último minuto.

“La verdad, fue súper emocionante porque yo había diseñado un discurso específico, pero me tenía muy nerviosa el hecho de aprendérmelo de memoria. Así que por esa razón dije como: ‘Ah, ¿sabes qué? Mejor voy a decir lo que me surja del corazón, de adentro’”, recordó.

“Y bueno, creo que se transmitió de la mejor manera y espero poder llevar toda esta experiencia y toda esta visibilidad a algo que permita realmente traer la inclusión a la mesa y hacer cosas por el país”, cerró.

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