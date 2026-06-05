Vicente Pizarro avisa antes de enfrentar a Portugal: "Chile no puede estar en el lugar donde está"

05 jun. 2026 - 16:47 hrs.

La Selección Chilena continúa su preparación para el amistoso frente a Portugal y uno de los referentes de la nueva generación, Vicente Pizarro, entregó un mensaje de optimismo respecto al futuro de La Roja, asegurando que el equipo tiene la ambición y las condiciones para volver a competir al más alto nivel internacional.

En la previa del duelo ante los europeos, el mediocampista puso el foco en el trabajo a largo plazo que se está desarrollando al interior del plantel y valoró la evolución que han tenido varios jugadores durante el actual proceso.

"Tenemos la ambición de sacar esto adelante. Creemos que Chile en el lugar que está, no puede estar y merece mucho más. Entonces, creo que generar un grupo competitivo, con jugadores en ligas competitivas... miramos con mucha ambición lo que viene", afirmó.

La Roja piensa en el futuro

Pizarro sostuvo que el grupo mantiene los pies en la tierra respecto al momento actual de la selección, pero destacó que los amistosos internacionales serán fundamentales para consolidar una base de jugadores de cara a los próximos desafíos.

"El equilibrio que hay que tener ahora es que nos estamos preparando para cosas que vienen a futuro. Pensar más allá de eso, hoy en día no podemos. Es prepararnos bien y formar un grupo", señaló.

En esa línea, reafirmó la confianza que existe dentro del plantel para revertir el complejo presente que ha vivido la selección en los últimos años.

"Estos partidos nos van a servir mucho y tenemos mucha convicción de que el grupo que hay puede sacar esto adelante", sostuvo.

Destaca crecimiento de los jugadores

El volante también respaldó la visión del técnico Nicolás Córdova, destacando la evolución individual que han experimentado varios integrantes de la selección.

"Desde que inició el proceso, los jugadores han ido creciendo personalmente. Cada jugador ha ido dando pasos en su carrera. Mientras más jugadores tengamos jugando en el extranjero eso nos va a ir mejorando a todos", comentó.

Además, remarcó la importancia de que los futbolistas nacionales compitan en ligas exigentes para elevar el nivel general del equipo.

"Creo que lo más importante es eso, que estemos todos compitiendo a gran nivel, en competencias importantes. Eso nos va a ir formando como grupo y como jugadores. Estamos muy ilusionados con lo que puede venir", agregó.

Portugal, una prueba de alto nivel

Respecto al amistoso ante Portugal, Pizarro valoró la posibilidad de medirse frente a una de las selecciones más competitivas del mundo y aseguró que será una oportunidad ideal para medir el nivel del equipo chileno.

"Es lindo enfrentar a este nivel de selección. Portugal tiene grandísimos jugadores, que han jugado finales de Champions y que están en los mejores equipos del mundo. Va a ser un lindo partido", expresó.

Consultado sobre qué jugador portugués le gustaría conocer más de cerca, el mediocampista confesó su admiración por Vitinha, una de las figuras del fútbol europeo en la última temporada.

"Diría Cristiano, pero parece que esa camiseta la quieren todos. Me gusta mucho Vitinha por la posición en la que juego. Ha hecho cosas espectaculares esta última temporada", concluyó.

Todo sobre Selección Chilena